Seçimde Erdoğan söz vermişti, hani mülakat kaldırılacaktı? Mülakatta aynı tas aynı hamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadi olarak sunduğu kamuda mülakatın kalkması hayal oldu. Öğretmenlere işe alımda mülakat uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Tekin, KPSS ve mülakatın etkisinin yüzde 50 olacağını söyledi. Ortaya çıkan gelişme “Hani mülakat kaldırılacaktı?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Seçimde Erdoğan söz vermişti, hani mülakat kaldırılacaktı? Mülakatta aynı tas aynı hamam

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "öğretmene mülakat" polemiğiyle ilgili olarak, "Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50" açıklamasını yaptı.

CNN TÜRK canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Tekin, mülakatla ilgili yeni detaylar verdi.

Tekin, adayın gizliliğinin korunacağını belirterek, "İdeolojik kayırma, asla, kesinlikle olmayacak. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak" dedi.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim her ülkenin ana konularından bir tanesi. Attığınız her adım önemli oranda destek buluyor ya da muhalefet oluşuyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim sisteminde tartışma bitmez. Eğitimle ilgili tartışmalar hep gündem konusu. Bize eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Ben bu anlamda art niyetli olmayan eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Mülakatla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma var. Bu konu gündemimize 2015 yılından itibaren girmeye başladı. Öğretmen atama süreci revize edilmeli.

“BU ELEŞTİRİYİ ART NİYETLİ OLARAK GÖRÜYORUM”

'Mülakat gibi mülakat' ifadesini kullandım. Buradan başladı eleştirilerin bir kısmı. Bu eleştiriyi gerçekten art niyetli olarak görüyorum. Şundan dolayı; Benim orada kast ettiğim şey şuydu; Şu ana kadar uygulanmakta olan mülakat KPSS skoru notunun aynısını mülakat komisyonları veriyor. Kurmaya çalışılan sistem tam olarak kurgulanmadığı için böyle bir problem var. Biz yaklaşık 128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 17-18 tanesi ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi testine tutuluyorlar. O test 2 tane soru grubuyla karşı karşıya kalıyor. Biri alan bilgisi, bir de alan bilgisi eğitimi.

Öğretmenlerin alan testleri başarısı düşük. Alan bilgisi testinde bir öğretmen arkadaşımızın 75 sorudan yüzde 37-51, başka testte yüzde 47. Bir başka testte başarı ortalaması yüzde 35. Tarih öğretmenlerimizin alan bilgisindeki başarı ortalaması yüzde 41. Bu rakamlar sizin elinizde olsa nasıl düşünürsünüz? Bu alan bilgisi testi. Burada ölçmediğimiz başka bir şey daha var. MEB'in talim terbiye kurulu tarafından onaylanan müfredatı bilmesi lazım. Bitişik eğik el yazısı müfredata girdi, kursu veriyoruz. Bakanlığın müfredatını takip etmiyorlar. Mülakat konusu gündem oldu. Mülakatta ne yapacaksınız? eleştirisini yapanların şunu bilmesi lazım.

"MÜLAKAT KOMİSYONUNUN ADAYLARLA İLGİLİ BİLGİSİ OLMAYACAK"

Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50. 30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek. Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu sınav öncesi alacağımız tedbirler. Adaya da burada konuştuğun şeyleri bir sınav kağıdına böyle böyle anlattım diye yazılı kağıdı bize teslim edecek. Kamera kaydı da alınacak. İyileştirme ve yapıcı önerilere açığız. Önerilere açığım. Kim kimin karşısına çıkacak, belli olmayacak. Öncesinde komisyon üyesinin gizliliği, adayın gizliliği... Aday arkadaşımıza soracağımız soru tamamen tesadüfi, kamera kaydı... İdeolojik kayırma, asla, kesinlikle olmayacak. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak."

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