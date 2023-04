İmamoğlu: Bana oy veren âbad olsun vermeyen bertaraf olsun aklından bir an önce kurtulmamız lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “300 Günde 300 Proje” hizmet maratonu kapsamında aynı gündeki üçüncü adresi Beykoz oldu.



İmamoğlu'nun katıldığı “Beykoz Yatırımları Tanıtım Töreni” miting havasında geçti. Programa, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ile Millet İttifakı partilerinin İstanbul İl yönetiminden temsilciler katıldı.

"BEN BU GÜZEL DUALARLA YOLA ÇIKTIM"

Konuşmasının başında “Ekrem, seni doğuran ana bin yaşasın” dövizini okuyan İmamoğlu, "Ben bu güzel dualarla yola çıktım İstanbul'da. Bu güzel annelerin, ablaların, hanımefendilerin dualarını hiç unutmayacağım. Onlar burada ve benimle beraber. İyi ki varsınız. Tertemiz dualarınızı alıyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. Hani bazen ‘Hiç yorulmuyor musun ‘diyorlar. Vallahi yorulmuyorum. Çünkü sizin sevginiz beni besliyor. Bir de dualarınız. Ne olur duadan vazgeçmeyin. Oy vermeyene deyin ki 'Ekrem İmamoğlu oy vermesen de duanı istiyor.' Ben duaya razıyım" dedi.

İlçeye yapılan yatırımları, kazandırılan eserleri sıralayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"ANADOLU HİSARI’NI ÇOK SEVECEKSİNİZ": Anadolu Hisarı, 18. yüzyıldan itibaren fiilen kullanım dışı kalmış, 19. yüzyıldan sonra da biraz kaderine terk edilmiş. Her ne kadar onarım çalışmaları geçirse de çok istenilen seviyede olmamış. Onun için bugün o açılışını yaptığımız restorasyondan keyif duyacaksınız, keyif alacaksınız. Bu ata yadigarını, bizden sonraki nesillere aktarmak ve özellikle bizim asli görevlerimizden birisi olan bu konuyu hızlı ele alıp bu süreci başarmak beni çok mutlu etti. Buna sadık kalmak beni çok mutlu etti. Beykoz'a da yakıştı.

"VALLAHİ PARTİZANLIĞI SÖKTÜK ATTIK": İstanbul'da birinci sıra neyi bitirdik? Bakın, söyleyeyim size. Partizanlığı bitirdik. Demiştim ki 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her noktasında partizanlığı söküp atacağız.' Vallahi de söktük attık, billahi de söktük attık. Hiçbir insana, farklı bir muamele yapmadık. Bugün Millet İttifakı'nın çıktığı bu yol tam da ne biliyor musunuz? Bu memleketin insanlarını birleştirme yolu. Birleştirme ve birlikte hareket etme yolu.

"ÜLKENİN NİMETLERİ BU MİLLETE YETER": Millet İttifakı'nın tek amacı var. Bu milleti birleştirmek, buluşturmak. Aynı masada konuşmalarını sağlamak. Dostça kardeşçe buluşabilmelerini sağlamak. Bugüne kadar bu iktidarın uygulaması şu; 'Bize oy verenler, vermeyen. O partiden olanlar, bu partiden olanlar. Bana oy veren âbad olsun, vermeyen bertaraf olsun.' Bu akıldan bu milletin evlatları olarak bir an önce kurtulmamız lazım. Bunu yaptığımız taktirde önümüzde, Allah şahittir ki hiçbir engelimiz yoktur. Bakın bu ülkeye demokrasiyi, özgürlüğü, adil paylaşımı getirdik mi bu milletin, bu memleketin nimeti bu millete yeter. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Hem İstanbul'un nimeti hem bu ülkenin nimetleri bu millete yeter.







"BİRAZ AR ETMESE KEMENÇEYİ DE KENDİ ÇALACAK": Burada Karadenizli çok. Ben dün Giresun'daydım. Aynen şunu söyledim: Birisi çıkmış diyor ki 'Horonu tek başıma oynayacağım.' Ya horon tek başına oynanır mı? Oynanmaz. Diyor ki bu akıl, 'Bana ekip lazım değil. Ben her şeyi bilirim. Nasıl oynanacağımı da bilirim.' Hatta biraz ar etmese kemençeyi de kendi çalacak. Hem kemençeyi çal hem horon oyna. O işten bir şey çıkmaz. Ya biz de diyoruz ki Millet İttifakı olarak ekibimiz çok güzel. Evet biz kalabalığız. Evet biz farklı görüşlerdeyiz. Ama milletin bekası için aynı yolda yürüyoruz. O halka bize yetmez. Halkayı genişleteceğiz. Burada ne kadar insan varsa onları da halkaya ekleyeceğiz. Diyoruz ki hep beraber horon oynayacağız.







"GENÇLERİ YANIMIZDA İSTİYORUZ": 13. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki liderliği, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendinin yüksek iş birliği ile attıkları temel İstanbul'u bize kazandırdı. Şimdi bu millete daha güçlü bir birliktelik, altı siyasi partinin bir araya geldiği birliktelik Türkiye'yi kazandıracak. Bu ittifak 'Benim partim iktidara gelecek' demiyor. Bu iktidar, 'Millet iktidara gelecek' diyor, 86 milyon insan… Hiçbir gencimizin ayrışmasını istemiyoruz. Bakın birisi 'Ben yolumu ayırdım' diyebilir. Yolu açık olsun. Ama oy verenler beni ilgilendiriyor. Hiçbir genç arkadaşım yolunu bu yoldan ayırmayacak. Gençleri yanımızda istiyoruz."



Konuşmasının ardından, programa katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile Millet İttifakı partilerinin İstanbul İl yönetimlerinden temsilcileri sahneye davet eden İmamoğlu, “Burada her görüşten insanımız var. Deneyim var, ekip var, ortak akıl var. İnşallah ülkemizi hak, hukuk, adalet ve demokrasiyle buluşturacağız" dedi.

BEYKOZ’A DEV PROJELER

İBB Başkanı İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen Anadolu Hisarı Kalesi’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Anadolu Hisarı Müzesi, açık ve kapalı sergi alanları ile İstanbul’a kazandırıldı. Binlerce kişiyi ilgilendiren Çubuklu Kentsel Dönüşüm Projesi başlatıldı. İSKİ, Göksu ve Küçüksu Dereleri Can Suyu Projesi hayata geçirilirken Beykozlu üreticilere fide, malç naylonu ve gübre desteği sağlandı. Balıkçılara tekne bakım malzemesi dağıtımı yapılırken, Beykoz Enstitü İstanbul İSMEK ve Kavacık Bölgesel İstihdam Ofisi’ndeki çalışmalar da sona yaklaşıldı.