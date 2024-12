Beşiktaş kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul 22 Aralık Pazar günü gerçekleşecek, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacak. Kulübün mevcut başkanı Hüseyin Yücel, genel kurulda aday olacağını ilk açıklayan kişi olmuştu. Bir önceki seçimde aday olan ve başkanlığı Hasan Arat’a kaptıran Serdal Adalı da adaylığını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. 2 adaylı bir seçime doğru gidiliyor. Son yıllarda kulüp çok sıkıntılı süreçler yaşadı. Camianın bu kâbus dolu günlerden bir an önce uyanması lazım. Seçime giren 2 başkan adayına köşemden seslenmek istiyorum. Lütfen seçilmek için yapamayacağınız vaatler, tutamayacağınız sözler vermeyin. Bol kepçeden transfer sözleri vermeyin. Kötü gidişata son verecek net çözümler üretin. Daha açık söylemek gerekirse, Sayın Hasan Arat’ın yaptığını yapmayın. Seçim sürecinde öyle bir pembe tablo çizdi ki hepimizi inandırdı. Vay be dedik daha önce sen nerelerdeydin, takımın 10 yıllarını kurtarır bu başkan derken arkasına bakmadan gitti. Başkanlığı kazanan aday çok önemli problemleri kucağında bulacak. Bunlardan en önemlisi maddi konular. Futbolcuların ödenmeyen maaşları ve kulübün ödemesi gereken borçları. 2 başkan adayı da kulübün bu sıkıntılarını bilerek büyük bir cesaret örneği gösterip aday oldular. Beşiktaş hakkında en hayırlısı kimse o aday kazansın. Başkan adayları an itibarıyla yönetim kurullarında kimlerin olacağını açıklamadılar. İlerleyen zamanda kamuoyuna açıklarlar. Yönetim kurulları belirlenirken Beşiktaş değerlerini bilen, Beşiktaş duruşu olan gerçek Beşiktaşlıları seçmeleri gerekiyor. Yine Hasan Arat’ın kulaklarını çınlatacağım. Hasan başkan gibi Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetecek deyip, seçim zamanı Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’ı yanına alıp, seçildikten sonra Beşiktaş’ın öz evlatlarını dışlamak gibi bir hataya sakın düşmeyin. Beşiktaş’ın gerçek sahibi olan büyük Beşiktaş taraftarı bunu asla affetmez. Seçilecek yeni başkanın hoca konusunda çok iyi karar vermesi gerekiyor. Acele etmeden en doğru isim bulunması ve takımın başına getirilmesi gerekiyor. Seçim kazanmak için isimler ortaya atılmamalı. Devre arasında bu hocayla anlaştım, şu oyuncuyu havalimanına indireceğim gibi söylemlerden uzak durulması lazım. Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam edilmesi en doğru karar olur. Bu süreçte de yeni seçilecek yönetim, doğru kararlar almak için zaman kazanmış olur. Yeni başkan kim olacak hep beraber göreceğiz.