Trabzonspor'da sular galaşlı

Trabzonspor’da, 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan seçimli olağan üstü genel kurul öncesi hareketli günler yaşanmaya başladı.

Mevcut yönetim kurulunda çoğunluğun istemesinin ardından gelen kurula gidilmesi ve Ahmet Ağaoğlu’nun istifasının ardından Bordo Mavili bir kısım taraftar, Ağaoğlu’na sosyal paylaşım sitelerinden yeniden başkan adayı olması çağrısında bulunmaya başladı.

Bu sezon Avrupa Kupaları ve lig şampiyonluğu hedefinden uzaklaşan, geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor camiasında, yeni başkan adayları çalışmalarını sürdürürken, başkan adayı olması beklenen Ertuğrul Doğan’ın, liste çalışmasına başlayıp, başlamadığı henüz netlik kazanmadıysa da mevcut yönetimindeki bazı arkadaşlarıyla yoluna devam edecek görünüyor.

Trabzonspor’da, olağanüstü genel kurul kararı ve başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası sonrası sular şimdilik bulanık akıyor. Yönetim kurulunda uyuşmazlıklar olduğu gerekçesiyle Ağaoğlu’na da sosyal medyada destek var. ‘’Geri dön başkan’’ çağrısına karşılık Ağaoğlu’nun tavrı ise merak edilirken, Doğan’ın tek liste ile girip seçimi kazanması halinde A takımın teknik kadrosunda değil ama alt yapının teknik kadrosunda ve idari kadrolarda da bazı isimlerle yolların ayrılacağı duyumunu aldım.

Trabzonspor’da bir grup taraftar; Asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın 2019-2020 sezonunda, Trabzonspor’un Demir Grup Sivasspor’u mağlup edip, zirveye yerleştiği müsabaka sonrası sosyal medyasında paylaştığı, Barış Manço'nun 'Ahmet Beyin Ceketi’ şarkısının videosunu sosyal hesaplarında paylaşarak, adeta bir vefa platformu oluşturdu.

Tüm değişik varyasyonlara rağmen, özellikle sezon başı yapılan bazı yanlış ve yüksek bedelli transferler, kongre üyelerinin en çok kafayı taktığı konu. Özellikle Fransa’nın Lille Kulübü’nden Yusuf Yazıcı için 1 Milyon Euro alacağı varken bunu almayıp, Yazıcı’yı kiralayarak kadrosuna katan ve milyonlarca lirayı bu sefer kasasından vermek zorunda kalması, hep tartışılan konu oldu. Yoksa Yazıcı’nın futbolculuğuna kimsenin bir lafı yok. Zaten büyük bir ihtimalle de bir ara kiralık olarak forma giydiği, CSKA Moskova ile sezon sonu masaya oturması bekleniyor.

Kısa zamanda yapılacak kongrede;bana göre 2’nci bir aday çıkması şimdilik soru işareti. Kısıtlı süre adayı ya da adayları hızlı davranmak zorunda bırakırken, mayıs ayı sonuna kadar kulübe 30 Milyon Euro gibi sıcak bir paranın gerekli olduğu bilinmesi de, aday çıkacak isimleri düşündürüyor, düşündürmüyor değil.

Bu arada; kongreye kadar başkanlık görevine vekâlet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın, kongrede tek aday olması beklenirken, Doğan’ın bugün-yarın Trabzon’a gelerek, resmi başvuruda bulunması ve adaylık açıklaması yapacağı da tahmin ediliyor. Sosyal medyada bir kısım taraftarın Ağaoğlu’na olan videolu desteğine! 1977 Trabzon doğumlu olan Doğan’ın nasıl bir yol izleyeceği de ayrı merak konusu. Bana göre; bu tür konularda ılımlı ve objektif.

Trabzonspor’da yıllar önce forma giymiş, aynı zamanda kardeş olan dayıları; Coşkun, Bülent ve Güngör Şahinkaya’nın yeğenleri olan Doğan’ın, yönetimine projeci ve sıcak para sağlayacak iş adamlarını alması beklenirken, önümüzdeki pazar günü Trabzon’da Adanademirspor ile oynayacağı Akyazı Stadyumu’nun yeni isim sponsorunu belirlemek içinde görüşmelere yeniden başlaması bekleniyor.

Geçen sezon takımı yalnız bırakmayan taraftarlar, bu arada bordo mavililerin son oynadığı ve evinde 36 maçlık yenilmezlik serisini kaybettiği Ümraniyespor maçında, tribünleri dolduramaması da kamuoyunda konuşulmadı değil. Maç öncesi; Ağaoğlu’nun istifası ve kulübün kongreye gitmesinin de yarattığı sürecin yanı sıra, yayıncı kuruluşun bu maçı şifresiz vermesi, havanın soğuk olması ve tribün doluluğunu en çok etkileyen unsurun ise maçın cumartesi saat 16.00’da olmasıydı. Bu karşılaşmayı 41 bin kişilik tribünlerde yaklaşık 13 bin kişi izlerken, Ahmet Ağaoğlu haliyle maçta yoktu. Büyük ihtimalle başkan adayı olması beklenen Ertuğrul Doğan, Hangi Kredi Ümraniyespor maçında protokoldeki yerini almıştı.

Doğan’ın yapacağı listeye eklenecek isimlere göre yönetim içindeki Zeyyat Kafkas’ın rolü de değişebilir. Kulübün yeni As Başkan Zeyyat Kafkas, yeni Genel Sekreter Kemal Ertürk olabilir.

Serdar Ekrem Şirin, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Zafer Göktaş, Faruk Hacıhaliloğlu, gibi isimlerin yeni yönetimde olması beklenirken, Genelde yurt dışında büyük inşaatlara imza atan, Ankara’dan yeni Trabzonlu genç bir iş adamının ismi bu listeye dahil olabilir.

Ayrıca; son günlerde hakkında sağda solda, ya da sosyal medyada AKP'ye yakın isim olarak haber yapılması kendisinde ve camiada şaşkınlık yarattı.

Doğan’ın her partiye eşit mesafede olduğu bilirim ve siyasete de üstelik çok çok uzak bir isim. Doğan, bu süreçte eğer başkan seçilirse, her kulüp başkanı gibi ülkedeki siyasi irade ile yakın ilişkisi olacaktır, olabilir. Kimin olamaycaktır?

Bunun da ters bir tarafı yok bana göre. Ama siyasi yakıştırma yapılacak belki de en son isim Ertuğrul Doğan’dır diye biliyorum.

Evet, bugünlerde Karadeniz ekibinin iç dünyasında hava galaşlı. (çalkantılı)

Trabzonspor da, havanın güneş açması ve denizin yatak gibi olması için! bu sıkıntılı dönemi camianın ileri gelenleriyle beraber aşması, omuz omuza vererek bir an önce ‘’Yelkenler Fora’’ demesi lazım!