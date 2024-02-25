Seçimlerde oy kullanmayacaklar. 2 bin 500 nüfuslu köy isyan etti

Kayseri’nin 2 bin 500 nüfuslu Sarımsaklı Mahallesi’nde oturan vatandaşlar belediyelerin mahallelerinde hizmet yapmadıklarını söyleyerek 31 Mart Yerel seçimlerinde oy kullanmayacaklarını açıkladı.

İçme sularının bile kokudan içilmediğini belirten mahalle sakinleri, mahallelerine hizmet yapılmadığı taktirde oy kullanmayacaklarını söyleyerek eylem yaptı.

Mahallelerine hizmet yapılmamasından dolayı nüfuslarının sürekli düştüğünü düştüğünü belirten Sarımsaklı mahalle sakini Can Öcal, "Sarımsaklı Mahallemiz aslında gelişmiş bir mahalle. Yerleşim olarak çok dağınık bir mahalle ama yaklaşık 400-500 hanenin üzerinde hanesi var. Ancak yaşayan sayısı gittikçe düşüyor. Mahallemiz gittikçe sıfırın altına iniyor. Bunun sebebi de insanların imarı yok, doğalgazı yok. İçme suyu doğru düzgün yok. Bundan dolayı burada yaşamak istemediklerinden şehre göç ediyorlar. Biz diyoruz ki bizim topraklarımızda herkes yaşasın. Herkes kendini burada idame ettirsin” ifadelerini kullandı.

“2018 YILINDAN BERİ MAHALLEMİZE HİÇBİR ŞEY YAPILMADI”

Belediyelerin sürekli söz verip mahallelerinde icraat yapmadıklarını belirten Öcal, “2018 yılından beri mahallemize hiçbir şey yapılmadı. Köylümüz içme suyunu dahi içemiyor. Yani köylünün şu anda toplanmış olduğu gibi oturacak bir yerimiz dahi yok. Böyle olduğu için de köylülerimiz diyor ki ‘Biz oy kullanmayacağız. Hizmet istiyoruz. Hizmet olmadıktan sonra biz neden oy kullanalım.’ Bunu her zaman dile getiriyorlar. Bizim talebimiz bu köyden göç olmaması. Herkesin tekrardan köyümüze gelip yerleşmesi” ifadelerini kullandı.

"BİZE SADECE YAZLARI GELİP DONDURMA VE DÖNER YEDİRİP GİDİYORLAR”

Mahalle sakinlerinden Perihan Taştan ise, "Bize sadece yazları gelip, dondurma ve döner yedirip gidiyorlar. Biz bunları istemiyoruz. Biz suyumuzu güzelce içmek istiyoruz, doğalgaz istiyoruz. Eksiklerimizin tamamlanmasını istiyoruz. Küçük köylerin doğalgazı var ama bize hiçbir şey yok. Böyle hiçbir şey yoksa oy da yok. Oy kullanmayı düşünmüyorum. Bir şeyler yapılırsa neden kullanmayayım” diye konuştu.

“İNSANLARIN SOKAĞA DÖKÜLÜP, HİZMET YOKSA, OYDA YOK’ DEMESİ TÜRKİYE ADINA UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY”

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin de, nerede bir hak mücadelesi varsa orada olduklarını ifade ederek şunları söyledi,

“Sarımsaklı’da da bir hak mücadelesi olduğunu duyduk. Bu istekler doğal istekler ki vatandaşların bunu istemeden belediyenin yapması gerekiyor. Niye isteyeceğim ki ben. Belediye olarak sen bilmiyor musun? Burada imar yok. Burada dibinden geçen bir doğalgaz var ama burada doğalgaz yok. Yani saçma sapan bir durum. Şurada Kayseri’nin hemen dibindeki üstelik mesire alanı olması gerekirken elden çıkan bir yer haline getirilen Sarımsaklı’da ‘insanların sokağa dökülüp, hizmet yoksa, oyda yok’ demesi Türkiye adına utanç verici bir şey.”