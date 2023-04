Seda Sayan'dan estetik isyanı

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü şarkıcı Seda Sayan evliliği dışında yaptırdığı estetik operasyonlarla da magazin gündeminde yerini koruyor.

Daha önce 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, daha sonra burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

Yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündemden düşmeyen Sayan, geçtiğimiz ay ise bacakları için estetik operasyon geçirmişti.

Son zamanlarda zayıflayan ve bacakları 38 cm incelen Seda Sayan, 'Barbie Bebek' uygulaması yaptırmıştı.

60 yaşındaki şarkıcı, bayram günü de doktorunun kapısını çalarak; alt yüzü ve gıdısı için 'Lolita Lift' ameliyatı oldu.

2. Sayfa'nın canlı yayınına telefonla bağlanan Seda Sayan, sanatçı arkadaşlarına isyan etti: Ben söylüyorum. Millet yaptırıp yaptırıp 'bende hiçbir şey yok' diyor. Ben de diyorum ki 'yav he he'. Şu camiada bir tek her yerini yaptıran benim.