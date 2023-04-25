Seda Sayan'dan estetik isyanı

Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bir magazin programının canlı yayınına bağlanarak estetik yaptırıp da saklayanlara isyan etti.

Seda Sayan'dan estetik isyanı

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü şarkıcı Seda Sayan evliliği dışında yaptırdığı estetik operasyonlarla da magazin gündeminde yerini koruyor.

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Daha önce 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, daha sonra burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

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Yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündemden düşmeyen Sayan, geçtiğimiz ay ise bacakları için estetik operasyon geçirmişti.

Son zamanlarda zayıflayan ve bacakları 38 cm incelen Seda Sayan, 'Barbie Bebek' uygulaması yaptırmıştı.

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60 yaşındaki şarkıcı, bayram günü de doktorunun kapısını çalarak; alt yüzü ve gıdısı için 'Lolita Lift' ameliyatı oldu.

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2. Sayfa'nın canlı yayınına telefonla bağlanan Seda Sayan, sanatçı arkadaşlarına isyan etti: Ben söylüyorum. Millet yaptırıp yaptırıp 'bende hiçbir şey yok' diyor. Ben de diyorum ki 'yav he he'. Şu camiada bir tek her yerini yaptıran benim.

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