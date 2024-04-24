Rolex saat futbol yıldızının başına nasıl bela oldu? Anasından emdiğini burnundan getirdiler

AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kolundaki 562 bin liralık Rolex marka saatle yaptığı paylaşım ve ardından paylaşımı silmesi günlerdir gündemden düşmüyor.

Yenişehirlioğlu, "saatleri alın teriyle helal yoldan edindim" dese bile siyasi arenada hala eleştiri oklarının hedefinde.

Bir zamanlar futbolda da bir Rolex saat skandalı yaşanmıştı.

Bu öyle bir skandal ki, saatin sahibi dünya yıldızının başına gelmedik kalmamıştı.

Yıl 2013'tü.

Bayern Münih’in başkanı, efsane futbolcusu Karl Heinz Rummenigge'nin en parlak günleriydi.

İki kez Yılın Futbolcusu seçilmiş, gol kralı olmuş ve 85 kez Alman Milli takımının formasını giymişti.

Ülkesinde ve dünyada cumhurbaşkanı ve şansölyeden daha çok tanınırlığı ve havası vardı.

Kulüpler birliği toplantısı için gittiği Katar’dan dönüşte Münih havalimanında gümrükten geçerken memurlar sordu.

“Beyan edeceğiniz mal var mı?”

Rummenigge “yok” dedi.

Ancak bavulu açılınca içinden iki adet Rolex saat çıktı.

Piyasa değeri 50'şer bin euro olan iki adet Rolex.

İsmine, gücüne, tanınmışlığına bakmadan hemen kaçakçılıktan gözaltına altına aldılar.

Rummenigge Augsburg gümrük dairesinin başvurusuyla, Landshut mahkemesinde yargılandı ve

140 gün hapis cezası aldı.

İsteği üzerine cezası paraya çevrildi ve o dönem günlük geliri olan 1785 eurodan 140 günün karşılığı toplam 249 bin 990 euro ödemek zorunda kaldı.

Ancak bu cezayla da kurtulamadı.

İki Rolex saatin faturası olmadığı için "nereden buldun" dediler.

"Katar şeyhleri hediye etti" diye cevap verdi.

Almanya’da 20 bin eurodan pahalı hediyeye yüzde 30 vergi ödemek zorunluluğu olduğu için 30 bin euro daha ödemesini istediler.

Onu da ödedi, toplam 280 bin euro.

Üstelik Almanya'da 90 günden fazla hapis cezaları sicile işlendiği için ömürboyu sabıkalı durumuna düştü.

Sonunda saatleri kendisine teslim ettiler ve "artık güle güle kullanabilirsin" dediler.

O günlerde sadece Almanya değil dünya basını da bu Rolex saat skandalıyla sarsılmıştı.

Rummenigge bugün 68 yaşında.

Alman basınına sık sık o iki Rolex saati hediye aldığı için büyük pişmanlık duyduğunu tekrarlıyor.