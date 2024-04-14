Yabancı hakem değil yabancı başkan gelsin. Sedat Kaya yazdı

Fernando Santos geldi.

Dört ay görevde kaldı.

16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Beşiktaş tarihinin en başarısız teknik direktörlerinden biri oldu.

Kovuldu.

Beşiktaş'ın açıklamasına göre alacağı tazminat 500 bin euro.

Yardımcılarıyla birlikte bugüne kadar aldıklarıyla 1 milyon euroyu geçiyor.

Bir iddiaya göre ise tazminat 11.6 milyon euro.

Biz Beşiktaş'ın açıklamasını kabul edelim.

Sadece 4 ayda 1 milyon euro.

Üstelik ekmek elden, su gölden.

1 milyon euro Türk parasıyla 34 milyon lira ediyor.

Yaklaşık 2 bin taraftarın bir aylık asgari ücreti.

Oh ne ala dünya değil mi?

Beşiktaş'a kuruş getirisi olmadan milyonları cebine koy ve git.

Para nasıl olsa yöneticilerin cebinden çıkmıyor.

Kulüp sağolsun.

Har vurup, harman savrulsun.

Müşteri yerine konulan taraftar ne yapar eder, öder değil mi!

Sadece Beşiktaş özelinde değil, ülkemizde birçok kulübün nasıl yönetildiğinin göstergesidir bu.

Böyle bir yönetim anlayışı bir ticari şirketin başında olsa, ya o şirket iflas eder ya da yönetim topyekun kapının önüne konur.

Yıllardır "yabancı hakem isteriz" diye bağırılıyor ya.

Acaba Avrupa'dan yabancı kulüp başkanları istense daha doğru olmaz mı?