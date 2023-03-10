Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama

8- Her birinin ilk celseleri tamamlandı.Tümünün içeriği ve duruşma bilgileri siyasi partilerde var. Basında haber oldu. Herhangi birinin tek duruşmasına, gözlemci olarak dahi gelen tek siyasetçi ya da "patlamış mısır"cı izleyeci yoktu. Bu, gerçekçi değil.