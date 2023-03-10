Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Barkın, uzun zamandır Peker'in ne durumda olduğunu aktardığı paylaşımlarında "Herkesten sözünü tutmasını bekleme hakkımız var ama akitler karşılıklı" dedi.
1- Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sedat Peker, BAE tarafından dijital tecrit altına alınarak paylaşım yapması engellenmişti. Yaklaşık 1 senedir paylaşım yapmayan Peker'den herkes 'Seçime 2 ay kala görüşeceğiz' sözünü tutmasını bekliyordu.
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2- Dün akşam saatlerinde hesabından birkaç retweet yapan Peker, sosyal medyayı harekete geçirdi. Peker'in yakın hesaplarından biri olduğu iddiasıyla paylaşım yapan 'Deli Çavuş' hesabı da 23:30'u işaret etti.
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3- Deli Çavuş hesabının Peker ile alakasının olmadığını açıklayan Ersan Barkın, sabah saatlerinde yeni paylaşımlar yaptı.Barkın, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı
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4- Uzun zamandır, Sayın Peker'in bir açıklama yapıp yapmayacağını soruyorsunuz. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bildiğim, kendisinin hukuki durumu. Bunu da defalarca açıkladım. Avukatıyla yüz yüze görüşmesine dahi olanak vermeyen bir fiili durumdan söz ediyoruz.
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5- BAE yetkilileri tarafından, kendisinin, kendisiyle ilişkili herhangi bir hesabın hatta avukatının,siyasi etkisi olabilecek tweetlerinin sonuçları kendisine defalarca iletildi. "Retweetle sinyal verdiği" biçiminde yorumlanan paylaşımlar nedeniyle yaşadığı sıkıntıları biliyorum.
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6- Bu hukuki duruma, digital tecrit demeyi tercih ediyoruz ama fiili karşılığı ev hapsidir. Bu koşullarda, paylaşımlarına dair soruların yanıtını bilmiyorum. Bence yaşayarak göreceğiz. Ama başkalarının hayatları ve özgürlükleri üzerinden değerlendirme yapmak gerçekçi/vicdanlı değil
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7- Paylaşımları nedeniyle savcılar harekete geçmedi diyenler(siyasiler de dahil), biliyorlar ki, bu paylaşımlar nedeniyle hakkında açılmış davalar var. İftira suçlamasıyla açılan davalarda, iddiaların gerçekliği incelenmek durumunda. Yani iddialar, mahkemeler önünde şu an.
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8- Her birinin ilk celseleri tamamlandı.Tümünün içeriği ve duruşma bilgileri siyasi partilerde var. Basında haber oldu. Herhangi birinin tek duruşmasına, gözlemci olarak dahi gelen tek siyasetçi ya da "patlamış mısır"cı izleyeci yoktu. Bu, gerçekçi değil.
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9- Herkesten sözünü tutmasını bekleme hakkımız var. Ülkeye dair duyguları isyanla tanımlanabilecek bir yurttaş olarak ben de aynı beklentiler içindeyim. Ancak, akitler iki taraflı. Twitter'da tek beğeniyi dahi, şahsi güvenliğini düşünerek yapan kişiler, başkalarını suçlayabilir mi?
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10- Ülkenin yakın tarihine ışık tutabilecek duruşmaları dahi takip etmekten aciz siyasiler, "Savcılar neden harekete geçmedi" diye sorabilir mi? Siyasilerden, yaygın hatalı deyimle "suç örgütü lideri"nin peşine takılmasını değil, iddiaların peşine takılmasını beklemek hak değil mi?
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11- Ezcümle,toprağa,yeryüzündeki her canlıya sevgiyle bakan, bugün ve gelecek için sadece iktidar değişikliğini talep etmeyen, ahlaklı/temiz bir gelecek tasavvuru içindeki yurttaşlar olarak,hak ettiğimiz hayallerimiz var. Ama hak edebilmek için, topyekun mücadele etmek zorundayız.
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12- Mücadele ediyoruz, daha fazlasını edeceğiz. Hep birlikte, 1923'ten, Atatürk ülküsüyle yükselen ışıkla, yeni asra erişeceğiz. Bu, önceki çağda olduğu gibi, yalnızca Anadolu insanı için değil, tüm insanlık için elde edilen bir başarı olacak.