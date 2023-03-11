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Sedat Peker’in eşi Özge Peker’den dijital tecrite karşı imza kampanyası

Sedat Peker için eşi Özge Peker dijital tecrite karşı change.org'da imza kampanyası başlattığını duyurdu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 23:32
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Sedat Peker’in eşi Özge Peker’den dijital tecrite karşı imza kampanyası

Sedat Peker’in eşi Özge Peker’den dijital tecrite karşı imza kampanyası
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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşık 2 ay kala,Sedat Peker'in durumuyla ilgili belirsizlik giderek merak konusu olmaya başladı.

Peker, hatırlanacağı üzere seçimlere 2 ay kala kritik bir video paylaşacağını birkaç defa söylemişti. 

"Dijital tecridi durdur, Sedat Peker’i konuştur"

Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Peker için eşi Özge Peker, sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattığını duyurdu.

"Dijital tecridi durdur, Sedat Peker’i konuştur" başlıklı imza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaşan Özge Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin paylaşım yapmasını isteyenler için change.org'da başlatılan linki sizler için aşağıya bırakıyorum. Adınızı, soyadınızı ve mail adresinizi yazarak destek amaçlı oy verebilirsiniz. Verdiğiniz oyun geçerli olabilmesi için mailinizden doğrulatmayı unutmayın..."

Muharrem İnce'den destek

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, suç örgütü lideri Sedat Peker'e Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uygulanan internet yasağının kaldırılması için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sedat Peker’e yönelik dijital tecritin kaldırılmasını destekliyorum ve ben de imza veriyorum. Bırakın konuşsun, bildiklerini anlatsın, iddiaları yargıya taşınsın ve ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar araştırılsın” ifadelerini kullandı.

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