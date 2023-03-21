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Sedat Peker'den 'yeni video' mesajı: Ortam uygun, BAE'ye baskı yapılırsa bakın neler oluyor

Gazeteci Erk Acarer, BAE’de dijital tecrit altnda tutulan Sedat Peker'in 'yeni paylaşım' sorusuna verdiği yanıtı açıkladı. Acarer, Peker’in, "Bu sözü verdik, iki ay kala. Ortam uygun. Baskı yapılır, imza toplanır. Muhalefet elini taşın altına sokar. Bakın neler oluyor." dediğini aktardı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 06:12
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Sedat Peker'den 'yeni video' mesajı: Ortam uygun, BAE'ye baskı yapılırsa bakın neler oluyor

Sedat Peker'den 'yeni video' mesajı: Ortam uygun, BAE'ye baskı yapılırsa bakın neler oluyor
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Gazeteci Erk Acarer, uzun süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker’e 'seçimden iki ay önce yayınlayacağım' dediği videoyu sordu.

Acarer, hala tecrit altında olduğunu belirten Peker’in 'BAE yönetimine baskı yapılıp tecritin hafiflemesi sağlanırsa paylaşımları yapacağını söylediğini' aktardı.

“BÜYÜK ÇABA HARCIYORUM”

Acarer, Youtube kanalından yaptığı yayında Sedat Peker'in "Paylaşım yapacak mısın?" sorusuna şu karşılığı verdiğini anlattı:

"Başından beri dijital ve fiziksel tecrit ortamında bunu zorluyorum zaten. Koşulların oluşması için büyük çaba harcıyorum. Hala tecrit altındayım. Hala kimseyle fiziksel ve kişisel olarak görüşme şansım bulunmuyor. Numaralarımdan görüşmem mümkün olmuyor. Koşulları zorlarsam raporlanıyor. Telefonlar kesiliyor ve hemen BAE tarafından uyarılıyorum. Avukatlarım muhalefetle de temaslar kurdu. Onların dokunulmazlığı olduğu için yardım talep edildi. (Sedat Peker’in yanında olun, Sedat Peker’in önünü açın diye.) Ancak DP’li Cemal Enginyurt ve İYİ Partili Turhan Çömez dışında kimse adım atmadı. En ufak bir talep gelse ortam değişecek.

“HALA ZAMAN VAR”

Söz namus elbette… Biz bu sözü verdik, iki ay kala. Ortam uygun. Baskı yapılır, imza toplanır. Bir milyon imza olur. Muhalefet elini biraz taşın altına sokar. Bakın neler oluyor. Yanımda olduğunuzu belli edin, aslan avına başlayayım. Öyle bir anlatayım ki, bir daha Türkiye’yi kimse soymaya cesaret edemesin. Hala zaman var.”

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