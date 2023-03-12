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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’ten Sedat Peker paylaşımı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, Sedat Peker’e yönelik dijital tecritin kaldırılması için imza verdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 12:48
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’ten Sedat Peker paylaşımı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’ten Sedat Peker paylaşımı
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Ahmet Çelik, sosyal medya hesabından Sedat Peker’e ilişkin bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çelik, paylaşımında Sedat Peker’e yönelik dijital tecritin kaldırılmasına destek verdiğini duyurdu.

Ahmet Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sedat Peker’e yönelik dijital tecritin kaldırılmasını destekliyorum ve ben de imza veriyorum. Dijital tecriti durdur, Sedat Peker’i konuştur.” İfadelerini kullandı.

EŞİ KAMPANYA BAŞLATTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Peker için eşi Özge Peker, sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattığını duyurdu.

"Dijital tecridi durdur, Sedat Peker’i konuştur" başlıklı imza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaşan Özge Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin paylaşım yapmasını isteyenler için change.org'da başlatılan linki sizler için aşağıya bırakıyorum. Adınızı, soyadınızı ve mail adresinizi yazarak destek amaçlı oy verebilirsiniz. Verdiğiniz oyun geçerli olabilmesi için mailinizden doğrulatmayı unutmayın..."

MUHARREM İNCE'DEN DE DESTEK

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, suç örgütü lideri Sedat Peker'e Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uygulanan internet yasağının kaldırılması için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sedat Peker’e yönelik dijital tecritin kaldırılmasını destekliyorum ve ben de imza veriyorum. Bırakın konuşsun, bildiklerini anlatsın, iddiaları yargıya taşınsın ve ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar araştırılsın” ifadelerini kullandı.

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