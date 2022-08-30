Sedat Peker�in videosunu yay�nlad��� AKP�li Zehra Ta�kesenlio�lu yeni bir a��klama yapt�

Organize su� �rg�t� kurdu�u gerek�esiyle hakk�nda yakalama karar� bulunan ve �u an Birle�ik Arap Emirlikleri'nde ya�am�n� s�rd�ren Sedat Peker, 'Deli �avu�' adl� Twitter hesab� �zerinden yapt��� payla��mlarda Bank Asya�n�n 16 y�l y�neticili�ini yapan eski Sermaye Piyasas� Kurulu (SPK) Ba�kan� Ali Fuat Ta�kesenlio�lu, Cumhurba�kan� Dan��man� Serkan Tarano�lu ve T�rkiye Odalar Borsalar Birli�i Deniz Meclisi �yesi Salih Orak�� ile gazeteci Burak Ta���'n�n da i�inde bulundu�u bir dizi 'yolsuzluk' hikayesi anlatm��t�.

Peker, Ta�kesenlio�lu ile karde�i AKP Erzurum Milletvekili Zehra Ta�kesenlio�lu�nun, Marka Yat�r�m Holding�in sahibi Mine Tozlu Sineren�den sorunlar�n�n ��z�m� i�in 12 milyon TL r��vet istedi�ini iddia etmi�ti.

Deli �avu� hesab� �zerinden yap�lan payla��mlarda Sedat Peker, Ta�kesenlio�lu�nun videosunu yay�nlad�.

Zehra Ta�kesenlio�lu�ndan a��klama yeni a��klama geldi:

�i� insan� Mine Tozlu Sineren taraf�ndan sosyal medyada ortaya at��� iddialar nedeniyle g�nlerdir ailem ve �ahs�ma y�nelik kas�tl� olarak sistematik bir su� isnad� yap�lmaktad�r. Ya�anan bilgi kirlili�inden dolay� kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmi�tir. Se�im �al��malar� nedeniyle May�s 2018 tarihinde Erzurum'da bulundu�um esnada i� insan� Mine Tozlu Sineren, dan��man�m arac�l��� ile randevu talebinde bulunmu�tur. Program�m gere�i Hinis il�esinde oldu�undan dolay� g�r��emeyece�imi ifade etmeme ra�men Mine Tozlu Sineren g�r��me talebinde israr ederek H�n�s'a gelmi�tir. �lk kez kar��la�t���m Sineren'i dinledikten sonra talebinin �ahs�mla alakal� olmad���n�, muhatab� olan Sermeye Piyasas� Kurulu ile g�r��mesi gerekti�ini ve konuya m�dahil olamayaca��m� belirttim. O tarihten itibaren m�fteri Mine Tozlu Sineren ile hi�bir g�r��mem olmam��t�r. Mine Tozlu Sineren'in ifade etti�i dan��manl�k b�rosu ile hi�bir ili�kim olmad��� gibi g�r��t��� ki�ilerle de herhangi bir tan���kl���m bulunmamaktad�r. �ftira ve kumpas olay�n�n bir di�er aya��nda yer alan Mine Tozlu Sineren, kat�ld��� televizyon program�nda ismimi kas�tl� olarak g�ndeme getirmi� ancak �ahs�mla ilgili hi�bir delil ortaya koyamam��t�r. Konu ile ilgili adli ve hukuki s�re� ba�latarak Mine Tozlu Sineren'in iftiralar� hakk�nda Ankara Cumhuriyet Savc�l���na su� duyurusunda bulundu�umu ifade ederim. Kamuoyuna sayg�yla duyurulur.�

�LK A�IKLAMASI

Ta�kesenlio�lu daha �nceki a��klamas�nda �u ifadelere yer vermi�ti

"KEND�N� HAKLI KONUMA GET�REB�LMEK ���N"

"Sosyal medyada �ahs�m� hedef alan mahrem g�r�nt�lerle ilgili �u a��klamay� yapmak zaruri olmu�tur. Kendi mahrem evimde, ba��m a��k �ekilde �nsal Ban taraf�ndan gizli �ekilen g�r�nt�lerim ki�isel ve aile mahremiyetim hi�e say�larak milyonlara servis edilmi�tir. Son derece �irkin ve gayriahlaki �ekilde yay�nlanan s�z konusu g�r�nt�lerle kad�na kar�� �iddetin en a��r �ekline maruz b�rak�lm�� bulunmaktay�m.

S�z konusu �ahsiyetin bo�anma s�recinde kendini hakl� konuma getirebilmek i�in olmad�k yollara ba�vurdu�u g�r�l�rken, tart��man�n �ncesi ve sebebinin ne oldu�u bilinmeden bir kurgu �zerinden servis edilen bu g�r�nt�ler toplum nezdinde beni k���k d���r�p, itibar�m� lekelemeyi hedef alm��t�r.

"YARGI �N�NDE HESAPLA�ACA�IMI BEL�RTMEK �STER�M"

G�r�nt�lerde tart��ma s�ras�nda �nsal Ban'�n ailesinin ve �evresinin uzun d�nemdir benim ve ailemin ad�n� kullanarak yapt��� usuls�zl�klere g�sterdi�im ve art�k son noktaya gelen tepkim ya�ad���m bu zorlu s�reci g�zler �n�ne sermektedir. Farkl� bir boyuta �ekilen bu g�r�nt�ler bo�anma s�recinde zor g�nler ya�ayan bir kad�n�n lin� edilmesi ve itibars�zla�t�rma �al��mas�ndan ba�ka bir amaca hizmet etmemektedir.

Di�er taraftan aile mahremiyetini, toplumun en temel de�erlerini bile hi�e sayan k�nanmas� gereken bu rezillik maalesef siyasi bir lince d�n��t�r�lm��t�r. G�nlerdir, ailemle birlikte sistematik olarak iftira kampanyas� ile kar�� kar��ya kald���m� ve bu iftiralar� atan ya da taraf olan herkesle yarg� �n�nde hesapla�aca��m� belirtmek isterim.

"HUKUK� S�RE� BA�LATILMI�TIR"

�ahs�ma y�nelik bu yarg�s�z infaz�n son bulaca��na ve son derece ahlaks�zca oynanan bu kumpas�n yarg� �n�nde bir an �nce g�n y�z�ne ��kaca��na inanc�m tamd�r. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki s�re� ba�lat�lm��t�r."