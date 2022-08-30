Şahan Gökbakar'dan Nasreddin Hoca'lı mahkeme fıkrası

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yeni bir paylaşıma imza attı.

Dün, Sedat Peker, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski başkanı Ali Fuat Tașkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın da olduğu kişilerin rüşvet aldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine CHP, Zafer Partisi, TİP, DEVA Partisi ve İYİ Parti heyetleri ise, Ankara Adliyesi'ne giderek Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Duruma göndermede bulunan Gökbakar'ın ''Ya açarsa'' notuyla yazdığı fıkra ise takipçilerini gülümsetti.

Gökbakar, Nasreddin Hoca'nın 'Göle maya çalma' fıkrasını yeni bir versiyona uyarlayarak, 'Ya açarsa' notuyla paylaştı.

İşte Gökbakar'ın o paylaşımı:

''Ülkenin birinde, adamın biri mahkemeye başvurmuş.

Oradakiler sormuşlar,

-Adam, adam ne yapıyorsun?

Adam;

-Yolsuzluk, hırsızlık iddiaları var, savcıya verecem soruşturma açsın demiş.

Oradakiler;

-Ya öyle şey olur mu, hiç açar mı? deyince, adam ne dese beğenirsiniz?

-Ya açarsa 😂😂''