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Şahan Gökbakar'dan Nasreddin Hoca'lı mahkeme fıkrası

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 16:11
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 17:07
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan Nasreddin Hoca'lı mahkeme fıkrası. Sedat Peker'in paylaşımlarının ardından ortalık karıştı

Şahan Gökbakar'dan Nasreddin Hoca'lı mahkeme fıkrası
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yeni bir paylaşıma imza attı.

Dün, Sedat Peker, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski başkanı Ali Fuat Tașkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın da olduğu kişilerin rüşvet aldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine CHP, Zafer Partisi, TİP, DEVA Partisi ve İYİ Parti heyetleri ise, Ankara Adliyesi'ne giderek Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. 

Duruma göndermede bulunan Gökbakar'ın ''Ya açarsa'' notuyla yazdığı fıkra ise takipçilerini gülümsetti.

Gökbakar, Nasreddin Hoca'nın 'Göle maya çalma' fıkrasını yeni bir versiyona uyarlayarak, 'Ya açarsa' notuyla paylaştı.

İşte Gökbakar'ın o paylaşımı:

''Ülkenin birinde, adamın biri mahkemeye başvurmuş.
Oradakiler sormuşlar,
-Adam, adam ne yapıyorsun?
Adam;
-Yolsuzluk, hırsızlık iddiaları var, savcıya verecem soruşturma açsın demiş.
Oradakiler;
-Ya öyle şey olur mu, hiç açar mı? deyince, adam ne dese beğenirsiniz?
-Ya açarsa 😂😂''

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İtibar sıfır,güven sifir adalette
30.08.2022 16:20
Yok be sanmam açmazlar altın gunundeler ev sahibi ne derse o  
 
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