Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Serhat Albayrak'ın avukatından açıklama: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldığını duyurdu.

PatronlarDunyasi.com'da yer alan habere göre; konuyla ilgili Savaş, yaptığı açıklamalarda "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." dedi.

SERHAT ALBAYRAK KİMDİR?

Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1998-2000 yılları arasında Wallstreet de çalışmıştır.

New York’da Pace Üniversitesi’nde Finans üzerine MBA(Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapmıştır.

Doktora eğitimini Bankacılık ve Finans dalında tamamlamıştır.

Vestel’de yöneticilik, Çalık Holding’de Genel Müdürlük ve Star Medya Yayıncılık’ta İcra Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

2007 yılı itibariyle Çalık Holding ve Turkuvaz Medya Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir.

64. Dönem Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın abisidir.