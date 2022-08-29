29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Serhat Albayrak'ın avukatından açıklama: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlat

Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Serhat Albayrak'ın avukatından açıklama: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı, Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan iddialara ilişkin hukuki ve cezai işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:08
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:12
Takip Et

Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş'tan açıklama: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Serhat Albayrak'ın avukatından açıklama: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı
+
Aa
-

Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldığını duyurdu.

PatronlarDunyasi.com'da yer alan habere göre; konuyla ilgili Savaş, yaptığı açıklamalarda "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." dedi.

SERHAT ALBAYRAK KİMDİR?

Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1998-2000 yılları arasında Wallstreet de çalışmıştır.

New York’da Pace Üniversitesi’nde Finans üzerine MBA(Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapmıştır.

Doktora eğitimini Bankacılık ve Finans dalında tamamlamıştır.

Vestel’de yöneticilik, Çalık Holding’de Genel Müdürlük ve Star Medya Yayıncılık’ta İcra Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

2007 yılı itibariyle Çalık Holding ve Turkuvaz Medya Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir.

64. Dönem Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın abisidir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türkiye
29.08.2022 10:45
bu herifi iyi takip edin seçimden hemen önce ülkeden kaçacakların başında geliyor  
 
Halil
29.08.2022 09:58
Akkoyun karakoyun ortaya çıkar mı ki…  
 
Pardon
29.08.2022 09:23
Hangi adalet hangi hukuki sistem adalet kimin için var ?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
1
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
2
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
3
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
4
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
5
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
6
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
7
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular
﻿Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular
﻿Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular
﻿Seferoviç değil Ofsaytoviç!
﻿Seferoviç değil Ofsaytoviç!
﻿Seferoviç değil Ofsaytoviç!
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Xiaomi hakkında bilinmeyenler: İşte keşfedilmemiş o 5 özellik
﻿Xiaomi hakkında bilinmeyenler: İşte keşfedilmemiş o 5 özellik
﻿Xiaomi hakkında bilinmeyenler: İşte keşfedilmemiş o 5 özellik
﻿Abdullah Avcı en çok yıldızlarını aradı
﻿Abdullah Avcı en çok yıldızlarını aradı
﻿Abdullah Avcı en çok yıldızlarını aradı
﻿Fenerbahçe'den Haliçspor'a transfer oldu
﻿Fenerbahçe'den Haliçspor'a transfer oldu
﻿Fenerbahçe'den Haliçspor'a transfer oldu
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.