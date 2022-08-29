İsmail Türüt'ün 2 ay önce Sedat Peker için doğum günü şarkısı bestelediği ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker paylaştığı bilgi ve belgelerle gündem olmaya devam ediyor.
En son Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Olur, türkücü İsmail Türüt'ün 2 ay önce Sedat Peker'in için Bestelediği doğum günü şarkısının videosunu paylaştı.
“SİYASET BOZDU KEYFİMİZİ”
Emre Olur paylaşımında; “Şarkıcı Sn. İsmail Türüt’ün, Sn. Reis Sedat Peker’in 2 ay önceki doğum günü dolayısıyla yazdığı tam da bugünü anlatan muhteşem bir şarkı. Şarkının ismi: “siyaset bozdu keyfimizi.” İfadelerini kullandı
İşte o paylaşım:
'Siyaset bozdu keyfimizi' adlı şarkının sözleri şöyle:
"Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere
Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker'e
Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim
Doğum gününü kutlar, yanağından öperim
Reisim sen gideli, deli gibiyim deli
Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli
Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli
Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor
Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor
Tanıyan tanımayan seni bana soruyor
Seni bana soruyor
Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını
Adım sandıklarımın sildim artık adını
Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın
Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın
Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın
Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun
Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun
Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor
Ekonomik bunalım günden güne artıyor"
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