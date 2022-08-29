İsmail Türüt'ün 2 ay önce Sedat Peker için doğum günü şarkısı bestelediği ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker paylaştığı bilgi ve belgelerle gündem olmaya devam ediyor.

En son Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Olur, türkücü İsmail Türüt'ün 2 ay önce Sedat Peker'in için Bestelediği doğum günü şarkısının videosunu paylaştı.

“SİYASET BOZDU KEYFİMİZİ”

Emre Olur paylaşımında; “Şarkıcı Sn. İsmail Türüt’ün, Sn. Reis Sedat Peker’in 2 ay önceki doğum günü dolayısıyla yazdığı tam da bugünü anlatan muhteşem bir şarkı. Şarkının ismi: “siyaset bozdu keyfimizi.” İfadelerini kullandı

İşte o paylaşım:

'Siyaset bozdu keyfimizi' adlı şarkının sözleri şöyle:

"Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere

Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker'e

Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim

Doğum gününü kutlar, yanağından öperim

Reisim sen gideli, deli gibiyim deli

Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli

Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli

Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor

Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor

Tanıyan tanımayan seni bana soruyor

Seni bana soruyor

Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını

Adım sandıklarımın sildim artık adını

Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın

Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın

Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın

Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun

Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun

Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor

Ekonomik bunalım günden güne artıyor"