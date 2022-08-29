Sedat Peker videosunu yayınlamıştı. AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu Twitter'dan açıklama yaptı

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdüren Sedat Peker, 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı ile gazeteci Burak Taşçı'nın da içinde bulunduğu bir dizi 'yolsuzluk' hikayesi anlatmıştı.

Peker, Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Deli Çavuş hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda Sedat Peker, Taşkesenlioğlu’nun videosunu yayınladı.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından videosu da ortaya çıkan Zehra Taşkesenlioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taşkesenlioğlu açıklamasında, "Ünsal Ban'ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir benim ve ailemin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullanırken hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Taşkesenlioğlu, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"KENDİNİ HAKLI KONUMA GETİREBİLMEK İÇİN.."

"Sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili şu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur. Kendi mahrem evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir. Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım.

Söz konusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürken, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp, itibarımı lekelemeyi hedef almıştır.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIMI BELİRTMEK İSTERİM"

Görüntülerde tartışma sırasında Ünsal Ban'ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir benim ve ailemin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir. Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir.

Diğer taraftan aile mahremiyetini, toplumun en temel değerlerini bile hiçe sayan kınanması gereken bu rezillik maalesef siyasi bir lince dönüştürülmüştür. Günlerdir, ailemle birlikte sistematik olarak iftira kampanyası ile karşı karşıya kaldığımı ve bu iftiraları atan ya da taraf olan herkesle yargı önünde hesaplaşacağımı belirtmek isterim.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Görüntülerde Peker’in AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu olduğunu söylediği bir kadının elinde büyük bir bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diyerek bağırdığı görülüyor. Sedat Peker, söz konusu kadının bağırdığı kişilerin ise SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban olduğunu dile getiriyor.

Sedat Peker, görüntüyü kendisine ileten kişinin de Ünsal Ban olduğunu belirtirken, "Ünsal bey senin adını geçirmememi videoyu şu an yayınlamamamı istemiştin (telefon konuşmamızda). Senin hayatını kurtarabilmek için bunu mecburen yapıyorum." ifadelerini kullanıyor.

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun Ünsal Ban'a "Siz ikiniz para kazanacaksınız diye beni yakacaksınız" sözlerinin yer aldığı videounun yayınlanmasının ardından ise Taşkesenlioğlu'nun eski videoları da gündeme geldi.