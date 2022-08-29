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Sedat Peker'in rüşvet ağı iddialarının ardından CHP suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi'ne gelerek suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 13:07
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 13:11
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Sedat Peker rüşvet ağını ortaya çıkarmıştı. CHP suç duyurusunda bulundu

Sedat Peker'in rüşvet ağı iddialarının ardından CHP suç duyurusunda bulundu
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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, geçen günlerde 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı’nın rüşvet aldığını öne sürmüştü.

Peker'in ki SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediği iddiası Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise SPK ile ilgili partisinin suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve beraberindeki heyet, iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li Muharrem Erkek ile birlikte; CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel ile bazı milletvekilleri de suç duyurusunda bulundu.

Erkek, “Tüm milletvekillerimizin imzasıyla suç duyurusunda bulunduk. Yozlaşma o kadar büyüdü ki gerçek bir beka sorunu hale geldi. Yargının durumu da içler acısıdır. Savcılar harekete geçemediği için buradayız” dedi.

KILIÇDAROĞLU, PAZARTESİYİ İŞARET ETMİŞTİ

İddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin parti örgütünün pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını duyurarak hakim ve savcılara çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar." ifadelerini kullanmıştı.

İddiaların odağında yer alan isimler şöyle:

Ali Fuat Taşkesenlioğlu - Bankasya eski yöneticisi, Halkbank eski genel müdürü, Sermaya Piyasası Kurulu eski Başkanı

Zehra Taşkesenlioğlu Ban - AKP Erzurum milletvekili

Ünsal Ban

Serkan Taranoğlu - Cumhurbaşkanı Danışmanı

Sahil Orakcı - TOBB Deniz Meclisi üyesi, Kıyı Emniyeti Eski Genel Müdürü

Orhan Pala - Borsa Gündem Gazetesi sahibi

Burak Taşçı - Hürriyet Gazetesi yazarı

Nesrin Kakırman – Burdur İl Milli Eğitim Eski Müdürü

Diyarbakırlı Nedim Özbek, Ahmet ve Süleyman isimli şahıslar

ÜMİT ÖZDAĞ DA DİLEKÇE VERDİ 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Adliyesi’nde avukatları ile birlikte suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi. Adliye önünde açıklama yapan Özdağ, “Suç duyurumuzda, bürokratların siyasi güçlerini kullanarak soyduğu şirketler var. Küçük yatırımcıların batan milyonlarca doları, Türk halkından çalınan serveti var. Bu çetelerin defterini dürmede kararlıyız. Biz bu işin takipçisiyiz” dedi.

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misafir
29.08.2022 15:03
her zamanki gibi soruşturmanın üstünü kapatacaklar. kapatmakta çok zorlandıklarında bir çaycı çorbacı bulurlar ona kitlerler suçu.  
 
Abbas
29.08.2022 13:40
Tebrikler, bu yargıda bir şey beklemiyorum, yine de kayda geçmiş oluyor  
 
Bozkurt
29.08.2022 13:30
Muhalefet partisi liderleri hepsi SPK nın önünde basın açıklaması yapmasını bu millet dört gözle bekliyor  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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