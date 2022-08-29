Hürriyet suskun kalamaz. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici rüşvet çarkında ismi geçen iki gazeteciyi yazdı. Birisi Hürriyet'te çalışıyordu

Gazeteci Faruk Bildirici, Sedat Peker'in iddiaları hakkında köşesinde dikkat çeken bir yazı yazdı.

Bildirici yazısında "Hürriyet yönetimi bu kadar ağır suçlamalar karşısında suskun kalamaz." dedi.

Bildirici ayrıca yazısında "Hürriyet, Sedat Peker’in “rüşvet çetesi” iddiasını haber de yapmadı." dedi.

Bildirici, “Hürriyet suskun kalamaz” başlıklı yazısında Peker’in iddialarını ele aldı.

"HÜRRİYET YÖNETİMİ BU KADAR AĞIR SUÇLAMALAR KARŞISINDA SUSKUN KALAMAZ"

İşte Bildirici'nin dikkat çeken o yazısı:

Hürriyet, Sedat Peker’in “rüşvet çetesi” iddiasını haber de yapmadı. Hürriyet yönetimi bu kadar ağır suçlamalar karşısında suskun kalamaz, üç maymunu oynayamaz. Harekete geçerek araştırmak ve sonucuna göre gereğini yapmak zorunda.

Sedat Peker, bu kez eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB’dan Salih Orakçı’nın da içinde yer aldığı büyük bir “rüşvet çetesi” olduğu iddiasını ortaya attı.

Dahası Hürriyet internet editörü Burak Taşçı ile Borsa Gündem sitesi sahibi Orhan Pala’nın da bu “rüşvet çetesi” ile birlikte çalıştıklarını, “borsa manipülasyonları konusunda başrol oyuncuları” olduklarını ve “huysuzluk yapan şirketlerle ilgili karalama kampanyası yaptıklarını” öne sürdü.

“Rüşvet çetesi”nin milyonlarca lira rüşvet aldığı, ancak anlaşmazlık çıkınca “sahte haciz” uygulattığı Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren aleyhine Hürriyet ve Borsa Gündem’de “İmzalar Mine Tozlu Hanıma aitmiş” haberleri yayımladıklarını da iddia etti.

İddialar bu kadar ciddi ve somut olmasına rağmen Burak Taşçı ve Orhan Pala’dan, Peker’in iddialarına ilişkin bir yalanlama ya da açıklama gelmedi. Borsa Gündem sitesini geçtim; Hürriyet ve Demirören Medya’dan da ses çıkmadı. Hürriyet, Sedat Peker’in “rüşvet çetesi” iddiasını haber de yapmadı.

Oysa Hürriyet gibi büyük bir gazetenin editörünün “rüşvet çetesi” içinde yer aldığı, gazetenin bu çetenin faaliyetlerinde kullanıldığı, manipülatif haberler yapıldığı öne sürülüyor. Elbette peşinen bu iddialar doğrudur denemez ama araştırmaya muhtaç olduğu da ortada.

Hürriyet yönetimi bu kadar ağır suçlamalar karşısında suskun kalamaz, üç maymunu oynayamaz. Harekete geçerek araştırmak ve sonucuna göre gereğini yapmak zorunda. En azından “güvenilirliği” hâlâ önemsiyorlarsa okurlarına samimi bir açıklama borçlular…