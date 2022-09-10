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  • Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu haber; Serhat Albayrak haberlerine erişim engeli getirildi haberine eri

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu haber; Serhat Albayrak haberlerine erişim engeli getirildi haberine erişim engeli haberidir

Sedat Peker'in ‘rüşvet ağı’ iddialarında adı geçen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ile ilgili haberlere getirilen erişim engelini getirildiğini duyurulduğu haberlere de erişim engeli kararı getirildi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 09:53
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Bu haber; Serhat Albayrak haberlerine erişim engeli getirildi haberine erişim engeli haberidir. Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu haber; Serhat Albayrak haberlerine erişim engeli getirildi haberine erişim engeli haberidir
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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in rüşvet ağı iddialarında adı geçen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkındaki habere erişim engeli kararı getirilmişti.

Getirilen erişim engeli kararları da haliyle haber olarak haber sitelerinde yer almıştı. T.C. İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği karara göre "Erişim engeli getirildi" haberlerine de erişim engeli getirildi.

Kararda; "Dosya kapsamında yapılan inceleme sonucunda; 5651 sayılı yasanın 9/1 maddesinde erişimin engellenmesine ilişkin '' internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından Çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir. '', 5651 sayılı yasanın 9/3 maddesinde '' İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verebilir.'' hükümlerinin getirildiği" ifadelerine yer verildi.

Bu kararla birlikte Serhat Albayrak hakkındaki iddialara ilişkin haberlere erişim engeli getirildiği haberine de erişim engeli kararı getirildi.

Yeniçağ’ın da aralarında bulunduğu birçok yayın kuruluşuna gece geç saatlerde iletilen kararla birlikte onlarca habere erişim engeli getirildi.

Sedat Peker, gündeme damga vuran son açıklamalarında rüşvete karıştığını iddia ettiği Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun arkasındaki gücün  Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak olduğunu savunmuştu.

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Demırcı
10.09.2022 11:00
Rusvet yerken haramzadelık yaparken kısısel hak olmuyoda acıga cık7ncamı karar alıyorsunuz bu kararı alan hakımde mahkemede bunların adamı zaten bunlardan farklı degıl zaten  
 
M. T
10.09.2022 10:01
Yolsuzluk ve hırsızlıkların üstünü örterek devam etme kararıdır bunlar . Akpnin başarısı .  
 
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