﻿Sedat Peker'in yargılandığı davada yeni gelişme

Sanık Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına, sanıklar Mehmet Ali E. ve Furkan P'nin duruşmalardan bağışık tutulmasına ve bazı sanıkların haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı mart ayına erteledi.

Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla ilgili görülen davanın, Yargıtay 5. Ceza Dairesince İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin davası ile birleştirilmesine yer olmadığına karar verilmesinin ardından, aralarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2022/1259 esas 2022/3213 sayılı kararını okudu.

Yargıtay ilamına karşı diyecekleri sorulan sanıklar önceki beyanlarını tekrar etti. Sanıklardan bazıları duruşmalardan vareste tutulmak istediklerini, bazıları da haklarındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

İddia makamı, savunması alınmayan sanık Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına dair taleplerin reddine ve 2 sanığın duruşmalardan vareste tutulmalarına yönelik taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Sanık Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına, sanıklar Mehmet Ali E. ve Furkan P'nin duruşmalardan bağışık tutulmasına ve bazı sanıkların haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı mart ayına erteledi.