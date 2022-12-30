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  • Sefo'nun neden saç bandı taktığı ortaya çıktı

Sefo'nun neden saç bandı taktığı ortaya çıktı

‘Bilmem mi’ ve ‘Isabelle’ şarkılarıyla yıldızı parlayan rapçi Sefo, bir süredir konserlerde saç bandı takıyordu. Sefo’nun, saç bandı takmasının sebebi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:58
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Sefo'nun saç bandı takmasının sebebi ortaya çıktı

Sefo'nun neden saç bandı taktığı ortaya çıktı
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Son dönemde adı oyuncu Rabia Soytürk ile aşk dedikodularına karışan rapçi Sefo, ‘Bilmem mi’ ve ‘Isabelle’ şarkılarıyla en çok konuşulan isimler arasında dikkat çekiyor. 

Posta'da yer alan habere göre; ‘Bilmem mi’ ve ‘Isabelle’ şarkılarıyla adeta yıldızı parlayan Sefo, bir süredir konserlerde saç bandı takıyordu. Rap yıldızı Sefo’nun, yoğun konser maratonu arasında gizlice kepçe kulak operasyonu olduğu ortaya çıktı.

Kulaklarına estetik yaptıran Sefo’nun bir süredir saç bandı kullanmasının sebebinin de bu olduğu öğrenildi.

“SEFO YAKIN ARKADAŞIM”

Geçen akşam bir partiye katılan Rabia Soytürk, Sefo ile aşk dedikodularına açıklık getirmişti.

Soytürk, "Sefo yakın arkadaşım. Benim kalbim boş, hayatımda kimse yok. Kariyerime odaklandım, sadece işimi düşünüyorum" dedi.
 

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