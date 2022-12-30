Sefo'nun neden saç bandı taktığı ortaya çıktı

Son dönemde adı oyuncu Rabia Soytürk ile aşk dedikodularına karışan rapçi Sefo, ‘Bilmem mi’ ve ‘Isabelle’ şarkılarıyla en çok konuşulan isimler arasında dikkat çekiyor.

Posta'da yer alan habere göre; ‘Bilmem mi’ ve ‘Isabelle’ şarkılarıyla adeta yıldızı parlayan Sefo, bir süredir konserlerde saç bandı takıyordu. Rap yıldızı Sefo’nun, yoğun konser maratonu arasında gizlice kepçe kulak operasyonu olduğu ortaya çıktı.

Kulaklarına estetik yaptıran Sefo’nun bir süredir saç bandı kullanmasının sebebinin de bu olduğu öğrenildi.

“SEFO YAKIN ARKADAŞIM”

Geçen akşam bir partiye katılan Rabia Soytürk, Sefo ile aşk dedikodularına açıklık getirmişti.

Soytürk, "Sefo yakın arkadaşım. Benim kalbim boş, hayatımda kimse yok. Kariyerime odaklandım, sadece işimi düşünüyorum" dedi.

