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  • Selçuk Tepeli canlı yayında isyan etti. Şehir hastanelerindeki gerçeği açıkladı

Selçuk Tepeli canlı yayında isyan etti. Şehir hastanelerindeki gerçeği açıkladı

FOX Tv Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, şehir hastanelerinin ortaya çıkardığı tabloyu eleştirdi. Tepeli Ankara’da hastane kaosu yaşandığını dile getirdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 13:36
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Şehir hastanelerindeki gerçeği açıkladı. Selçuk Tepeli canlı yayında isyan etti

Selçuk Tepeli canlı yayında isyan etti. Şehir hastanelerindeki gerçeği açıkladı
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Milyonlarca insana hizmet eden hastaneler vatandaşları şehir hastanelerine çekmek adına bir bir kapanıyor. Devasa şehir hastaneleri içinde vatandaşlar gideceği bölümü doktoru bulmakta zorluk çekiyor.

Öte yandan devasa binalarda ekipman ve doktor, hemşire, personel sıkıntısı da yaşanıyor.

Hal böyleyken; FOX Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Selçuk Tepeli’de geçtiğimiz akşam Ankara’da yaşanan hastane kaosuna tepki gösterdi.

Ankara’da bu konuyla uzun zamandır uğraştıklarını dile getiren Tepeli, "Hastaneler kuruluyor… Büyük… İnsanlar hangi servisi bulacak? Nasıl bulacak, oraya nasıl ulaşacak belli değil. Bina yapıyorlar binaların içinde ekipman yok. Doktor yok, başka hastanelerin hizmetinin aksaması pahasına içlerini boşaltıp oraya transfer ediyorlar ve bunu söylüyorlar itiraf ediyorlar. Sağlık Bakanı bunu yaptı" dedi.

Ortaya çıkan kaosa tepki gösteren ve kendini tutamayan Selçuk Tepeli, "Neyse ki kapatılmasının önüne geçebilmek için elimizde geleni yaptık. Ankara’daki hastana kaosu… Biz bunları ettik söyledik, bakalım geldiğimiz nokta neymiş" diye konuştu.

Tepeli’nin sunuşunu yaptığı haberde ise Ankaralıların hastane koridorlarında yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi. Ankara’da vatandaşın en büyük sorunu ise doktor yetersizliğinden ve randevu sisteminin resmen patlaması nedeniyle randevu bulamamak.

Türkiye’de hemen her ilde bu sorun yaşanıyor. Hastaneden randevu almak isteyen vatandaş online sistemde en az 2 hafta sonrasına ancak şanslıysa randevu bulabiliyor.

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Coşkun
1.10.2022 14:00
Adam doğru söylüyor ana duyan yok. Rant içi ellerinden geleni yapıyorlar . Artık günümüzde bölüm hastaneler yapılıyor. Ama itibardan tasarruf olmaz politikası reklam olsun yeter  
 
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