Selçuk Tepeli canlı yayında isyan etti. Şehir hastanelerindeki gerçeği açıkladı

Milyonlarca insana hizmet eden hastaneler vatandaşları şehir hastanelerine çekmek adına bir bir kapanıyor. Devasa şehir hastaneleri içinde vatandaşlar gideceği bölümü doktoru bulmakta zorluk çekiyor.

Öte yandan devasa binalarda ekipman ve doktor, hemşire, personel sıkıntısı da yaşanıyor.

Hal böyleyken; FOX Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Selçuk Tepeli’de geçtiğimiz akşam Ankara’da yaşanan hastane kaosuna tepki gösterdi.

Ankara’da bu konuyla uzun zamandır uğraştıklarını dile getiren Tepeli, "Hastaneler kuruluyor… Büyük… İnsanlar hangi servisi bulacak? Nasıl bulacak, oraya nasıl ulaşacak belli değil. Bina yapıyorlar binaların içinde ekipman yok. Doktor yok, başka hastanelerin hizmetinin aksaması pahasına içlerini boşaltıp oraya transfer ediyorlar ve bunu söylüyorlar itiraf ediyorlar. Sağlık Bakanı bunu yaptı" dedi.

Ortaya çıkan kaosa tepki gösteren ve kendini tutamayan Selçuk Tepeli, "Neyse ki kapatılmasının önüne geçebilmek için elimizde geleni yaptık. Ankara’daki hastana kaosu… Biz bunları ettik söyledik, bakalım geldiğimiz nokta neymiş" diye konuştu.

Tepeli’nin sunuşunu yaptığı haberde ise Ankaralıların hastane koridorlarında yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi. Ankara’da vatandaşın en büyük sorunu ise doktor yetersizliğinden ve randevu sisteminin resmen patlaması nedeniyle randevu bulamamak.

Türkiye’de hemen her ilde bu sorun yaşanıyor. Hastaneden randevu almak isteyen vatandaş online sistemde en az 2 hafta sonrasına ancak şanslıysa randevu bulabiliyor.