Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, Edip Akbayram'ın Zonguldak'ta vereceği konserin iptal edilmesine dair haberi verdikten sonra adeta küplere bindi. Zonguldak Valiliği Edip Akbayram’ın Karadeniz Ereğli’deki Cumhuriyet konserini Bartın Amasra’daki maden faciasını gerekçe göstererek iptal etti.

CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Edip Akbayram’ın Cumhuriyet Bayramı konserini maden faciası nedeniyle iptal eden Zonguldak Valisi’ne sert tepki gösteren Tepeli, haberin ardından ne kadar sinirlendiğini “Bu ülkenin valisi olarak sen bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın, konser iptal ediyorsun. Zonguldak Valisi kim ya?” sözlerini sarf ederek gösterdi.

Tepeli daha önce de çiftçilerle ilgili bir haberden sonra sinirlenerek önündeki bardağı kameraya fırlatmıştı.