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  • Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü

Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü

Sadece sunumuyla değil sunduğu haberlerin ardından verdiği tepkilerle de gündeme gelen Selçuk Tepeli'nin hedefinde bu defa Zonguldak Valisi vardı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 20:42
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Selçuk Tepeli Edip Akbayram konserini iptal eden Zonguldak Valisine sert tepki gösterdi

Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
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FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, Edip Akbayram'ın Zonguldak'ta vereceği konserin iptal edilmesine dair haberi verdikten sonra adeta küplere bindi. Zonguldak Valiliği Edip Akbayram’ın Karadeniz Ereğli’deki Cumhuriyet konserini Bartın Amasra’daki maden faciasını gerekçe göstererek iptal etti.
 
CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ İPTAL EDİLDİ
 
Edip Akbayram’ın Cumhuriyet Bayramı konserini maden faciası nedeniyle iptal eden Zonguldak Valisi’ne sert tepki gösteren Tepeli, haberin ardından ne kadar sinirlendiğini “Bu ülkenin valisi olarak sen bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın, konser iptal ediyorsun. Zonguldak Valisi kim ya?” sözlerini sarf ederek gösterdi.
 
Tepeli daha önce de çiftçilerle ilgili bir haberden sonra sinirlenerek önündeki bardağı kameraya fırlatmıştı.
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en kuzeyli53
26.10.2022 21:31
Selçuk tepeli haber sunar,magazın degıl.  
 
HAK KARŞISINDA SUSMAK İNSANIN KENDİSINE İHANETTİR.
26.10.2022 21:30
ÇOK TEŞEKKÜRLER SELÇUK TEPELİ İYİ Kİ VARSINIZ. 🇹🇷  
 
N.B
26.10.2022 21:16
Her gün birşekilde Fox ana haberi sırf bu adam yüzünden izliyorum.Şahsen bunun dışında da haber izlemiyorum artık..  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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