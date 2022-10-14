Hastanelerde onlara yer kalmadı. Nerede kaldı sağlıkta çağ atlama

Yaşlı hekimliği alanı olarak da ifade edilen Akademik Geriatri Derneği adına komisyonda konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil, yaşlıların önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, TBMM Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerine yaşlıların sorunları hakkında bir sunum yapan Prof. Dr. Halil, temel problemler hakkında, “Sorunları ben dört gruba ayırdım. Hastanedekiler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ve bir de evde bakımla ilgili sorunlarımız var. Yaşlıların sorunları arasında yaş ayrımcılığı çok öne çıkıyor. Bunu Covid döneminde de gördük. Önce gençler, yaşlılar biraz beklesin gibi ayrımcılıklar oldu, yaşlıları eve kapattık, diğerleri çok serbest bir şekilde dolaştılar” dedi.

Yaşlıların ihmal edildiğini ve suiistimale uğradığını vurgulayan Prof. Dr. Halil, komisyonda yaptığı konuşmada yaşlıların sorunları hakkında şunları anlattı:

"Yaşlıların suiistimali sıkça karşımıza çıkıyor. Yaşlılar, alması gereken tedaviye ulaşamıyorlar, bakımlarla ilgili çok ciddi sorunlar olabiliyor. Belki benim hekim olarak en çok vurgulamak istediğim noktalardan biri hastanede kalan yaşlılar hem yatan hasta kısmı hem poliklinik kısmında ayakta, tedaviyi de bunun içine katmak istiyorum, burada birtakım eksikliklerimiz var.

Yaşlıya verilen sağlık ve bakım hizmetleri arasında bir koordinasyon eksikliği var. Mesela, bir yaşlıyı görüyorsunuz yatırmanız gerekiyor, yer bulamayabiliyorsunuz veya bu hastanız sonra eve çıkıyor, evde bakım ile hastane sistemlerini birbirine entegre etmek gerekiyor. Tabii, bence buradaki en temel sorunlardan biri kapasite problemi.”