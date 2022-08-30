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  • Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez’den İsmail Kahraman’ı uykusuz bırakacak cevap: Savaşan da dövüşen de bizim atalarım

Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez’den İsmail Kahraman’ı uykusuz bırakacak cevap: Savaşan da dövüşen de bizim atalarımızdı, sizin değil

28 Ağustos tarihinde Rize’nin fethinin 561’inci yıl dönümü için yapılan etkinlikte konuşan TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman “Müstevlilere kurşun sıkmadık, Ruslarla dövüşmedik” demişti. Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez, Kahraman’a “doğru, savaşan da dövüşen de bizim atalarımızdı, sizin değil.” yanıtını verdi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:08
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Turhan Çömez’den İsmail Kahraman’ın Ruslarla dövüşmedik ifadesine yanıt: Savaşan da dövüşen de bizim atalarımızdı

Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez’den İsmail Kahraman’ı uykusuz bırakacak cevap: Savaşan da dövüşen de bizim atalarımızdı, sizin değil
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28 Ağustos Pazar günü Rize’nin fethinin 561’inci yılı dolayısıyla Valilik, Belediye ve Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirmişti.

Etkinlikte konuşan TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. 2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kahraman’ın bu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem doktorluğunu da yapmış olan eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, şu ifadelerle karşılık verdi:

Doğru, savaşan da dövüşen de bizim atalarımızdı, sizin değil.

İŞTE TURHAN ÇÖMEZ'İN O PAYLAŞIMI

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Dogru Söyler
30.08.2022 15:18
Agziniza saglik Turhan Bey, lafi tam gedigine oturtmussunuz  
 
Ofli
30.08.2022 15:18
Kusur değil rizelidir  
 
Msc
30.08.2022 15:16
İsmail Kahraman i TBMM başkan yapanlar ne düşünüyorsunuz. Ben utandim  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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