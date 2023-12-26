Şehit ailelerinden açıklama: “Biz de göreve hazırız”

Adana’da Çukurova Üniversitesi öğrencileri, 12 şehidimiz için anma programı düzenledi. Programda şehit yakınları da söz aldı. Vatanın savunulması için göreve hazır olduklarını söylediler.

Anma programı, yapılan yoklamayla başladı. Şehitlerin isimleri okunurkEn katılımcılar, “burada” diye seslendi. Sonrasında şehitlerimiz için dualar edildi. Şehitlerin babaları, “Biz de göreve hazırız” dediler.

BİZ DE GÖREVE GİDERİZ

Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Ziya Özkozanoğlu’nun babası Mustafa Özkozanoğlu, şu sözleri iletti: “ Şehit babası olarak Mehmetçiğe dua ediyorum. Rabbim tırnaklarına taş değdirmesin. Tenlerine soğuk değmesin. Vatan ve milletimizi korumak için Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bayrağımızı indirmesin. Bizler her zaman o çocuklarımızın arkasındayız. Mehmetçikler var olduğu sürece bu vatan bölünmez. Vatan için evlatlarımız canını verdi bizde o çocuklarımızın arkasındayız. Gerekirse bizde gideriz”

Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan Bünyamin Çabuk’un babası Ünlen Çabuk, “ Oğlum Kuzey Irak’ta Hakurk bölgesinde şehit oldu. Aynı acıları yaşadık. Tüm polis ve askerlerimize dua ediyorum. Bir oğlum vardı, şehit oldu. Aynı şekilde gitmeye hazırız. Gençler ‘burada’ dediğinde gözlerimden yaş aktı” söyleminde bulundu.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kozan Şube Başkanı Sümmani Göztaş ise, gazi olduğunu ve kendisinin de görev için hazır bulunduğunu iletti ve “ Keşke bizlere de şehitlik nasip olsaydı diyerek ailelerin yanında olduklarını vatanın birlik ve bütünlüğü için devletin her saniyesinde yanındayız. Göreve hazırız. Bugün olsa bugünde göreve gideriz” sözlerini kaydetti.