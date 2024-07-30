Şehrin göbeğinde tüyler ürperten olay. Kaldırımın ortasında bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Olay, Mezitli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Mersin-Antalya D-400 karayolu kenarındaki kaldırımda gerçekleşti. Yoğun araç trafiğinin olduğu bu bölgede vatandaşlar, kaldırımda hareketsiz yatan birini fark edip durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yoğun araç trafiğinin olduğu bölgede vatandaşlar, kaldırımda hareketsiz bir şahıs fark etti ve durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 28-30 yaşlarındaki erkek şahsın bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek çevreyi güvenli hale getirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.