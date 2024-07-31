İddaa kuponlarına dev zam!

Kaynak: Haber Merkezi
İddaa kuponlarına dev zam!

Türkiye'nin şans oyunlarından İddaa'nın kupon bedellerine zam uygulandığı bildirildi.

Türkiye'de popüler bir bahis oyunu olan İddaa'nın kupon fiyatları, son dönemdeki artışlarla dikkat çekiyor. Bir zamanlar 3 TL olan kupon bedeli, önce 10 TL'ye yükseltilmiş, takiben 2023 Ağustos'unda 20 TL'ye çıkarılmıştı. En son yapılan güncellemeyle, kupon bedeli 30 TL olarak belirlendi. Bu artış, bahis oynayanlar için ciddi bir ekonomik değişim anlamına geliyor. Resmi olarak Spor Toto Teşkilatı tarafından düzenlenen İddaa, spor müsabakalarının sonuçları üzerine bahis yapma fırsatı sunuyor. Bahisçiler, futbol maçlarının nihai ve ilk yarı sonuçlarına, skor tahminlerine ve toplam gol sayılarına göre kupon doldurabiliyorlar. Aynı zamanda, İddaa basketbol başta olmak üzere diğer spor dallarında da bahis yapma imkanı tanıyor.

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İddaa platformu, bahis severlere 183 farklı yabancı lig ve kupa maçı sunarak geniş bir seçenek yelpazesi sağlamaktadır. Türk futbolseverlerin ilgisini çeken yabancı lig maçları ve önemli Avrupa turnuvaları, UEFA ve Şampiyonlar Ligi gibi etkinlikler de bahis listesine eklenmiş durumda. İddaa'nın uyguladığı kurallar arasında, 18 yaş altı bireylerin oyunu oynamasının yasak olması bulunuyor.

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