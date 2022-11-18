18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Selami Şahin'in kızının Zambiyalı asistanı. Nişantaşı'nda gazetecilere açıkladı

Selami Şahin'in kızının Zambiyalı asistanı. Nişantaşı'nda gazetecilere açıkladı

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı siyahi bir erkek arkadaşı ile görüntülendi. Zambiyalı Oliver Tembo ile ilişkisiyle uzun süre konuşulan Şahin “Kendisi asistanım olur, sevgilim değil!” dedi. 

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:38
Takip Et

Selami Şahin'in kızı Merve İrem Şahin Zambiyalı asistanı ile alışverişe çıktı

Selami Şahin'in kızının Zambiyalı asistanı. Nişantaşı'nda gazetecilere açıkladı
+
Aa
-

Geçtiğimiz senelerde Zambiyalı Oliver Tembo ile aşk yaşayan ve magazin gündemini oldukça meşgul eden İrem Şahin, bu sefer başka bir siyahi arkadaşı ile objektiflere yansıdı. 

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre  Oliver Tembo ile ilişkisiyle uzun süre konuşulan Şahin’in yanında bu kez başka bir arkadaşı vardı.

İkili, bir mağazanın erkek reyonundaki ürünleri 1 saat inceledi. AVM’den ellerinde poşetlerle ayrılan Meryem İrem Şahin ve arkadaşı, muhabirleri görünce birbirinin yanından uzaklaştı. Şahin, sorulara “Kendisi benim asistanım olur, sevgilim değil. Benim başka bir sevgilim var” yanıtını verdi.

Meryem İrem Şahin, “Erkek reyonundan alışveriş yaptınız, biz de sevgiliniz için alışverişe çıktığınızı düşündük” diyen muhabirlere “Hayır, erkek reyonunda alışveriş yapmadık, kadın reyonundaydık” diyerek tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
2
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
3
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
4
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
5
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
6
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
7
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Başkentte FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
﻿Başkentte FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
﻿Başkentte FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
﻿Edirne'de sis fena bastırdı... Göz gözü görmüyor
﻿Edirne'de sis fena bastırdı... Göz gözü görmüyor
﻿Edirne'de sis fena bastırdı... Göz gözü görmüyor
﻿Tarihte bugün 18 Kasım
﻿Tarihte bugün 18 Kasım
﻿Tarihte bugün 18 Kasım
﻿Tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı
﻿Tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı
﻿Tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.