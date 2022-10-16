Selami Şahin şehit olan madencilerin ailelerine yardım edecek

Usta sanatçı Selami Şahin, dün akşam Bursa’da konser verdi. Konserinde Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili konuşan Şahin, İstanbul'a döndüğünde yaşamını yitiren madencilerin ailelerine yardım edeceğini söyledi.

"ONLARA YARDIM ETMEK İBADET GİBİ KUTSALDIR"

Selami Şahin, üzüntüsünü "Bartın'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Allah, kimseye dert, keder vermesin. Gerçekten hayat devam ediyor. İnsan her an gidebilir. Bugün varız yarın yokuz, gerçekten belli olmaz. Onun için kendinize dikkat edin. Allah, hepimize sıhhatli huzurlu ömürler versin Ya Rabbim. Aileleri şimdi kim bilir içleri yanıyor. Onlara yardım edebilecek bir şey varsa ben İstanbul'a gidince araştıracağım. Onlara yardım etmek, ibadet gibi kutsaldır. Eksik bırakmayalım onları" sözleriyle dile getirdi.

10 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri devam ediyor.



