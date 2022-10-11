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Selami Şahin: Köy küloduma cep diktim! Kazandığım parayı anneme ve babama gönderdim

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde haftanın ilk gününde besteci ve yorumcu Selami Şahin'i konuk etti. Türk Müziğinde 350 adet bestesi ile apayrı ve de çok özel bir yeri olan Selami Şahin, ilk kez çocukluğunu anlatırken ekran başındakileri hüzünlendirdi. 

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:34
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Selami Şahin çocukluğunu anlattı! "Köy küloduma cep diktim! Kazandığım parayı aileme gönderdim"

Selami Şahin: Köy küloduma cep diktim! Kazandığım parayı anneme ve babama gönderdim
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Aşk şarkılarının muhteşem adamı Selami Şahin, Antakya'nın Yayladağ ilçesinde Suriye sınırına çok yakın bir köyde dünyaya geldiğini ve Türkçe bilmediğini, Türkçe'yi 8 yaşında öğrendiğini söyleyerek "Çok fakirdik, evimizde su ve elektrik yoktu" dedi. 

15 yaşında evden ailesinin de rızasını alarak tahta bir bavulla ayrıldığını söyleyen Şahin, ilkokul öğretmeninin "Sesin çok güzel" yorumuyla, şarkıcı olmak için önce Antakya, İskenderun, Adana ve Ankara'nın ardından "Burada şarkıcı olunmaz" diyerek 16 yaşında İstanbul'a geldiğini anlattı. 

TUVALET TEMİZLEDİM ÜTÜ ÖĞRENDİM

İstanbul'da çalışacak ve yatacak bir yerinin olmadığını söyleyen Selami Şahin, "Beyoğlu'nda Fitaş Pasajı'nın yan tarafında Şato Oteli'ne gittim, sahiplerine durumumu anlattım, ikisi de şimdi vefat etti, otelin sahibesi beni 'sevdim bu çocuğu' diyerek işe aldı, otelin üst katında kilimlerin üzerinde yatıyordum, tuvalet temizledim, yatak düzelttim, ütü öğrendim, komilik yaptım, köy küloduma cep diktim, kazandığım parayı anneme ve babama gönderiyordum" dedi. 
 

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