Selami Şahin Hatay'ın acısını besteleyecek. Ahh Hatay! Selam sana…

Sanat hayatında 57 yılı geride bırakan ünlü sanatçı Selami Şahin, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır hasarla çıkan ve en çok can kaybının meydana geldiği Hatay için söz yazıp beste yapacak.

Haberhürriyeti’nden Ahmet Tek, yazısında ünlü sanatçı Selami Şahin’in Hatay’ın acısını notalara dökeceğini belirterek, şarkının ayrıntılarını anlattı.

İşte Ahmet Tek’in o yazısı…

Hatay Vakfı Başkanı iş insanı İhsan Aydeğer, “Medeniyetler Bahçesi Hatay Şehrengizi” adlı Kâmil Uğurlu - M. Hilâl Uğurlu tarafından yazılan kitabı anlattığım “Güzeller Bahtsız Olur” başlıklı yazımı okumuş. Uğurlu çiftinin uzun yıllar emek vererek hazırladığı “Medeniyetler Bahçesi Hatay Şehrengizi”, Hatay Vakfı tarafından bastırılmış ve tanıtımı depremden üç hafta önce yapılmıştı.

İhsan Aydeğer, Kahramanmaraş depremiyle yıkılan kadim şehir Hatay’ı anlattığım yazıyı ağlayarak okuduğunu ve birçok kişi ile paylaştığını söyledi. Aydeğer, yazının uzantısı olarak verdiğim Lübnanlı ünlü sanatçı Feyruz’un seslendirdiği “Le Beyrut” şarkısını dinlerken çok duygulandığını belirtti.

FEYRUZ’UN 'LE BEYRUT' AĞIDI İLHAM KAYNAĞI OLDU

Aydeğer, yazıda yer verdiğim; Hatay’ı görüp unutmak mümkün mü? Hatay’ı unutmak mümkün mü? Feyruz’un büyülü sesiyle okuduğu “Le Beyrut” şarkısını “Hatay... Selam sana yüreğimin derinliklerinden ey Hatay / Denizine ve evlerine de öpücükler… / Büyüdü halkımın yaraları büyüdü / Ve anaların gözyaşları da… / Sen benimsin, sen benim / Ahh, kucakla beni!” diye terennüm etmenin vaktidir. Hatay’a ağıt yakmanın vaktidir.” paragrafından çok etkilendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Selami Şahin Hataylı’dır. Hatay’a ve Hataylılara sevgisi çok büyüktür. Sizin yazınızı kendisine ilettim. Özellikle ‘Hatay’a ağıt yakmanın vaktidir’ cümlesi üzerinde durduk. Feyruz’un şarkısı gibi bir şarkı neden yazılmasın? Selami Şahin, ‘baştâcı’ diyerek, depremle yerle bir olan Hatay için söz yazıp beste yapacak. Çalışmaya hemen başlayacağını belirtti.”

MEDENİYETLER KOROSU’NUN İLK KONSERİ ANKARA’DA

Selami Şahin, Hatay’a ağıt bestesini ilk kez Ankara’da, muhtemelen Mayıs ayı ortasında yapılması planlanan Antakya Medeniyetler Korosu’nun vereceği konserde, konuk sanatçı olarak seslendirecek. Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, Antakya Medeniyetler Korosu’nun, Ankara’da ATO Congresium’da, depremzedelere yardım amacıyla, 2 bin davetlinin katılacağı bir konser vereceğini, bu amaçla girişimde bulunduklarını bildirdi.

Antakya Medeniyetler Korosu, depremlerde 7 üyesini kaybetmiş, Şef Yılmaz Özfırat enkaz altından kurtarılmıştı.

Hatay, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli ve 20 Şubat’ta Hatay Defne merkezli deprem fırtınalarıyla büyük yıkıma uğramış, adeta ters dönmüş bir şehir görünümünü almıştı.

BESTE SAYISI 300’Ü GEÇTİ

Sanatçı Selami Şahin, 15 Ağustos 1948 yılında, Hatay’ın Samandağı ilçesinde doğdu. Müzisyen, söz yazarı, besteci ve yapımcıdır. Hatay'a göç etmiş Mısır kökenli bir anne ile Türk subayı bir babanın altı çocuğundan dördüncüsüdür.

300’ün üzerinde bestesi olan Şahin’in yaklaşık 150 eseri hit oldu. Bu önemli şarkılardan bazıları; “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım, Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir.

Bu eserler, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edilmiştir. Selami Şahin Türkçeye ek olarak bir anadiline daha sahiptir; konuşmaya başladığı ilk dilin Arapça olduğunu ve bunu annesine borçlu olduğunu söylemiştir. Ayrıca Şahin, Ghada Ragap ve Enrico Macias gibi birçok ünlü isimle ortak projelerde de yer almıştır.

Selami Şahin, yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak devam ettiği müzikal yaşantısına, daha sonra sanat yönetmenliği ve vokal koçluğunu da eklemiştir. Sanatçı, üçü Altın Kelebek olmak üzere onlarca ödül kazanmıştır.