Kahramanmaraş'lı Selçuk Dereli'nin ailesinden acı haber

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli'nin ailesinden acı haber geldi.

Malatya'da yaşanan depremde Selçuk Dereli'nin dayısı, dayısının kızı, eşi ve çocukları, teyzesinin oğlu, eşi ve çocukları enkaz altında hayatını kaybetti.

SELÇUK DERELİ KİMDİR?

1969 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlköğretimine yine Kahramanmaraş'ın Merkez Döngele Kasabasında başlamış ve orta öğrenimini Mersin'de, Üniversite eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde tamamlayarak beden eğitimi öğretmeni olmuştur.

Erzincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesinde öğretmenlik yapmıştır. İçelspor ve Mersin Camspor’da futbol oynadı. Hakemliğe 1988 yılında Mersin’de başladı.

19 Eylül 1993 tarihinde, Bölgesel Amatör Lig liginde oynanan Mersin İdman Yurdu - Konyaspor karşılaşması ile klasmanda ilk maçını yönetmiştir. Süper lig hakemliğine Erzincan Bölgesinde yükseldi. Sonrasında Ankara bölgesinde FIFA hakemliğine yükselmiş ve uzun yıllar Süper ligde ve Avrupa’da önemli maçlara imza atmıştır.

Kariyerinde uzun yıllar Türkiye’nin 1 numaralı hakemi olarak görev almıştır. Süperligde yönettiği ilk karşılaşma 26 Eylül 1999 tarihindeki Antalyaspor A.Ş. - Adanaspor A.Ş. maçıdır. 2003 yılında FIFA hakemliğine başlamıştır. UEFA'nın yetenekli hakem programına seçilen ve başarıyla tamamlayan ilk Türk hakemidir. 2003 yılında Liechtenstein’da yapılan U-19 Avrupa futbol şampiyonasında İtalya-Portekiz finalini yöneterek Avrupa’da UEFA’nın final yöneten hakemleri arasına adını yazdırdı. Süper Lig'de birçok derbi, Süper Kupa finali, şampiyonluk maçları idare etmiştir. Unutulmaz yönetimleri arasında Almanya - San Marino A millî takımları arasında oynanan ve Almanya’nın deplasmanda 13 gol atarak rekorlar kırdığı maçta bulunmaktadır.

Hakemlik kariyerine, Türk futbolunda yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklara tepki koyarak 23.12.2009’da kendi internet sitesinden yayınladığı yazıyla nokta koymuştur. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve gözlemcileri Derneği'nin önceki genel başkanıdır. Milliyet ve Sözcü gazetelerinde uzun yıllar spor yazarlığı yapmıştır. Birçok televizyon kanalında spor yorumculuğunda bulundu. Kendi adına açtığı Selçuk Dereli YouTube kanalında futbolu değerlendirmektedir.