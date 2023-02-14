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Allah’la konuşup depremi doğuya göndermiş. İnanmayın böyle sözde din adamlarına

Yaşar Hoca olarak tanının bir sözde şeyhin, 2017 yılında deprem için Allah’la pazarlık yaptığını iddia etmesi, 10 ili vuran depremin ardından yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:46
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İnanmayın böyle sözde din adamlarına. Allah’la konuşup depremi doğuya göndermiş

Allah’la konuşup depremi doğuya göndermiş. İnanmayın böyle sözde din adamlarına
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Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilimizi yıkıp geçerken, depremin 9. gününde açıklanan resmi rakamlara göre 31 bini aştı.

Depremin ardından, kader mi, ihmal mi tartışmaları devam ederken, Manisa’da Yaşar Hoca olarak tanının bir sözde şeyhin, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sözde şeyh Yaşar Hoca, 1974-76 arası diyerek anlattığı olayda Manisa’da bir depremi Allah’la pazarlık yaparak engellediğini açıklıyor.

Depremin kara bir bulut olarak geldiğini ve kendisinin "Git" demesiyle depremin geri çekildiğini iddia eden sözde şeyhin akla mantığa sığmayan açıklamaları tartışmalara neden oldu.

Sözde şeyh Yaşar Hoca’nın o açıklamaları şu şekilde:

"Deprem Sipil Dağı'nın üzerinden Manisa üzerine siyah bulut halinde çöktü.

Allah beni görevlendirdi ben de istemedim 'gelmesin' dedim.

İkinci defa gene hücum etti ben yine gelmesini istemedim bulut yine geri gitti.

Deprem üçüncü defa yine bulut halinde Manisa'ya hücum etti, ben yine Rabbimden gitmesini istedim.

Manisalıların evlerinin yıkılmasını istemedim ve Allah bunu kabul etti.

Allah-ü Teala bunu kabul etti.

"O zaman Doğu'a gitsin mi?" dendi. "Gitsin" dedim. 74-76 yıllarında oluyor.

Ertesi gün doğuda hadiseler olacak kulak verin dedim.

O zaman 10-15 kişiydik. 2 veya 3. günü Doğu'da deprem oldu.

İster inanın ister inanmayın."

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