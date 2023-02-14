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Türkiye-Ermenistan sınırı insani yardım için açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ermenistan'dan gelen insani yardım için Türkiye-Ermenistan kara sınırı açıldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:38
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Türkiye-Ermenistan sınırı yardım için açıldı.

Türkiye-Ermenistan sınırı insani yardım için açıldı
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Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, 11 Şubat'ta Ermenistan'daki Magara ile komşu Türk köyü Alican arasındaki dar köprüden geçen Ermeni kamyonlarının videosunu tweetledi.

Kostanyan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Ermenistan, Türkiye’ye insani yardım gönderdi. İnsani yardım taşıyan tırlar sınırdaki Margara köprüsünü geçerek deprem bölgesine doğru yola çıktı." dedi.



Eurasianet.org'da yer alan bilgiye göre Ermeni yetkililer, açılışın tek seferlik bir olay olduğunu ve Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci üzerindeki genel etkisinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.



BAKAN YARDIMCISI GEÇİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan da yardım TIR’ların sınırdan geçiş görüntülerini paylaştı. Ermenistan’dan daha önce gelen arama kurtarma ekibi ise günlerdir Adıyaman’da görev yapıyordu.

Ermenistan’dan gelen 5 TIR yardım malzemesini Alican Köprüsü’nde Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililer karşılandı. Ermenistan’dan gelen yardım konvoyu resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.



EN SON 1988 ERMENİSTAN DEPREMİNDE KULLANILMIŞTI
Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988’de Ermenistan’da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.



Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde Türkiye’nin özel temsilciliğini yürüten büyükelçi Serdar Kılıç Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ve normalleşme sürecinde Ermenistan özel temsilciliğini yürüten Ruben Rubinyan’a seslenerek, “Teşekkür ederim, Bunu gerçekleştirmek için göstermiş olduğunuz nazik çabalar için. Ermenistan halkının Türkiye’de deprem bölgesindeki halkımızın acılarını hafifletmek için yaptığı cömert yardımları her zaman hatırlayacağım” dedi.

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