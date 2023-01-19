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Selçuk Geçer dolarda şubat ayında neler olacağını söyledi. ‘Artık onu yapmak imkansız’ diyerek açıkladı

Yatay bir seyir halinde devam eden doların durumu yatırımcıları düşündürürken ekonomist Selçuk Geçer, “Dolar kaç olacak?” sorusuna net bir yanıt verdi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:18
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Selçuk Geçer dolarda şubat ayında neler olacağını söyledi

Selçuk Geçer dolarda şubat ayında neler olacağını söyledi. ‘Artık onu yapmak imkansız’ diyerek açıkladı
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Para ve ekonomi politikaları üzerinde yaptığı yorumlarla gündem olan ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun şubat ayında yapacağı zirveyi açıkladı.

"REEL SEKTÖRDE 24 OLDU BİLE"
Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştığını söyledi ve "Bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek." açıklamasında bulundu. 

“DOLARI BASKILAMAK İMKANSIZ”
Doların çıkacağı değerin zaten şu anda reel sektör değeri olduğunu söyleyen Geçer, "Türkiye'nin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesinde. 190 milyar dolara yakın bir borç var 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken. Böyle bir yakın dönemli borç varken artık doları baskılamaz imkansız, yakında yeniden tırmanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı. 

"BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"
Borsa İstanbul hakkında da yorumlarda bulunan Geçer, son haftalardaki istikrarsız borsa performansına dikkat çekerek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ demeyi biliyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz." ifadelerine yer verdi.
 

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Hem Abbas yolcu hem de
19.01.2023 10:52
3-4 katına çıkan borsanın düşmesi çok doğal  
 
Tekin Ertürk
19.01.2023 10:23
CB. Adayı ol. Oyum sana.  
 
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