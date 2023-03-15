Sel sularına atlayıp anne ve çocuğunu kurtardılar

Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu. Şanlıurfa'da anne ve çocuğun sel sularından kurtarıldığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteyner suya kapıldı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Adıyaman'da kayıp 4 kişi ise aranıyor.

ŞANLIURFA'DA 4 CAN KAYBI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Hem Kayseri valimiz Adıyaman'a intikal etti, Tunceli Valimiz de intikal etti. Buradaki çalışmalar arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Dere yatağında 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 10 kaybımızın dışında bir kayıp söz konusu değil. Birkaç günden beri uyarımız devam ediyor." dedi.

Soylu, "Dere yataklarının etraflarında, her ilçenin kendisine ait bir yapısı var. Yağmurun çok yağdığı ve suların derelerden taştığı suyun etrafında bulunmamak gerekiyor. İlgili ekiplerimizin bu yerlerde uyarıları var" dedi.

Bakan Soylu, sel felaketinde hayatının kaybedenler arasında 1 buçuk yaşındaki çocuk olduğunu da açıkladı.

ABİDE KAVŞAĞI'NDA CAN PAZARI: 6 KİŞİ ARANIYOR

Şanlıurfa merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı. Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

