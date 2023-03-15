15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sel sularına atlayıp anne ve çocuğunu kurtardılar

Sel sularına atlayıp anne ve çocuğunu kurtardılar

Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sel felaketinde Şanlıurfa'da 4 kişi, Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti. Bakan Soylu hayatını kaybedenler arasında 1 buçuk yaşında çocuk olduğunu bildirdi. Şanlıurfa'da anne ve çocuğu sel sularından çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 12:52
Takip Et

Sele dalıp sürüklenen anne ve çocuğunu son anda kurtardılar

Sel sularına atlayıp anne ve çocuğunu kurtardılar
+
Aa
-

Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu. Şanlıurfa'da anne ve çocuğun sel sularından kurtarıldığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteyner suya kapıldı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Adıyaman'da kayıp 4 kişi ise aranıyor.

ŞANLIURFA'DA 4 CAN KAYBI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Hem Kayseri valimiz Adıyaman'a intikal etti, Tunceli Valimiz de intikal etti. Buradaki çalışmalar arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Dere yatağında 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 10 kaybımızın dışında bir kayıp söz konusu değil. Birkaç günden beri uyarımız devam ediyor." dedi.

Soylu, "Dere yataklarının etraflarında, her ilçenin kendisine ait bir yapısı var. Yağmurun çok yağdığı ve suların derelerden taştığı suyun etrafında bulunmamak gerekiyor. İlgili ekiplerimizin bu yerlerde uyarıları var" dedi.

Bakan Soylu, sel felaketinde hayatının kaybedenler arasında 1 buçuk yaşındaki çocuk olduğunu da açıkladı.

ABİDE KAVŞAĞI'NDA CAN PAZARI: 6 KİŞİ ARANIYOR

Şanlıurfa merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı. Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
1
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
2
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
3
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
4
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
5
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
6
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Galatasaray hükümeti eleştiren spikerini işten attı. Spiker kararın ardından Erdoğan'a meydan okudu
﻿Galatasaray hükümeti eleştiren spikerini işten attı. Spiker kararın ardından Erdoğan'a meydan okudu
﻿Galatasaray hükümeti eleştiren spikerini işten attı. Spiker kararın ardından Erdoğan'a meydan okudu
﻿Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor
﻿Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor
﻿Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor
﻿Suudi Arabistan ve İran arasında yatırım adımı
﻿Suudi Arabistan ve İran arasında yatırım adımı
﻿Suudi Arabistan ve İran arasında yatırım adımı
﻿Renault çalışanları hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı
﻿Renault çalışanları hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı
﻿Renault çalışanları hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.