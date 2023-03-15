Şanlıurfa'da sular altında kalan alt geçidin müteahhidine Erdoğan ödül vermiş

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

DAHA YENİ AÇILMIŞTI

Abide Kavşağı'nda suyla dolan altgeçit, daha birkaç ay önce canlı yayında düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet yazarı gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarıyla söz konusu altgeçidin ihalesinin OHİTAN isimli firma tarafından 104 milyon TL'ye alındığını ortaya çıkardı.

ÖDÜLÜNÜ ERDOĞAN’DAN ALDI

GÜRBAĞ Grup bünyesinde olan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban, ENR tarafından düzenlenen "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer aldı ve ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

Ağırel'in paylaşımları şöyle:

1- Şanlıurfa’da yaşanan sel nedeniyle adeta mezar haline gelen alt geçit daha birkaç ay önce canlı yayında düzenlenen törenle açıldı.

Alt geçit İKN: 2022/329509 kayıt numaralı ihale ile 104 milyon TL'ye OHİTAN adlı firma tarafından yapıldı.

2- OHİTAN adlı firma GÜRBAĞ Grup bünyesinde bir firma. Halil Bağıban verdiği ilanda 'Abide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa’ya yakışır bir hizmet oldu' açıklamasında bulunmuştu.

3- Gürbağ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban ENR tarafından düzenlenen 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde yer aldı ve ödülünü Recep Tayip Erdoğan’dan aldı.

4- OHİTAN inşaat aynı zamanda Antakya-Samandağ arasındaki karayolu ikmal ihalesini de almıştı. Bu firma İhaleyi 2021 yılında 140 milyon TL bedel ile kazandı. Ancak ihale mahkeme kararı ile iptal edildi.

Bir yıl sonra ihale yine yapıldı aynı firma 382 milyon TL'ye aldı.