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  • Ve bir afette daha vatandaş kaderiyle baş başa: Şanlıurfa’da selde mahsur kalanlar vatandaşların imkanlarıyla kurtarıldı

Ve bir afette daha vatandaş kaderiyle baş başa: Şanlıurfa’da selde mahsur kalanlar vatandaşların imkanlarıyla kurtarıldı

Şanlıurfa'da selde mahsur kalanlar iş makineleri ve iplerle kurtarıldı. Sele kapılan adam ise böyle görüntülendi. İşte o nefes kesen anlar...

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:09
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Selde mahsur kalanlar iş makineleri ve iplerle kurtarıldı

Ve bir afette daha vatandaş kaderiyle baş başa: Şanlıurfa’da selde mahsur kalanlar vatandaşların imkanlarıyla kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’yı sel vurdu. Sağanağın etkili olduğu kentte sokak ve caddeler göle döndü. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, derelerin taşması sonucu birçok evin sular altında kaldığını belirtti. Dünden beri teyakkuz halinde olduklarını söyleyen Ayhan, "Kurtarma bekleyen vatandaşlarımız var ama onları da kurtaracağız. Şu an durum kontrol altında ancak yağışımız devam ediyor. İhbarlar var. Çevre illerden de destekler var." dedi.  

Can kaybının artmasından endişe duyulduğunu söyleyen Ayhan, birçok noktada dalgıçlarla müdahale edildiğini söyledi.  Metrekareye 200 kilogram yağışın düştüğünü kaydeden Ayhan, "Dolayısıyla bizim mart ayında Şanlıurfa'nın toplam yağış miktarı 56-57 kilogram. Yıllık 450 kilogram yağış alıyor Şanlıurfa. Bunun neredeyse yarısını iki günde almış oluyoruz." dedi.

SELDE MAHSUR KALANLAR İPLERLE KURTARILDI

Şanlıurfa'da sağanak sonucu tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde de su taşkınları yaşandı. Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi. Selde mahsur kalanlar iş makineleri ve iplerler kurtuldu.

 

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