Gaziantepli depremzededen çarpıcı iddia: Madenciler Alihan'ı çıkarırken AFAD kameralarla gelip ‘biz çıkarıyoruz’ dedi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 11 Şubat saat 17.00 itibariyle 24 bin 617 yurttaş yaşamını yitirdi, 80 bin 104 yurttaş yaralandı. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

ANKA’nın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, depremin yıkıma neden olduğu kentler arasında yer alan Gaziantep'te incelemeler yaptı, yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

“YA NİYE, NEDEN GİDİYORSUNUZ DEDİM. İŞTE HAVA SOĞUKMUŞ, ÇALIŞAMIYORLARMIŞ”

Depremde etkilenen Gaziantepli yurttaş, Altay’a ilk gün vinçlerin geldiğini fakat çalışmadığını söyledi. Altay “İlk gün buraya 30’un üzerinde vinç geldi’ diyorsun. ‘Ama ilk gün hiç çalışmadılar…” dedi.

Yurttaş da “Hiç çalışılmadı. İkinci gün akşam da saat 19.00 gibi geldiler. 21.00’de bıraktılar. Niye bırakıyorsunuz diye ağladım, yalvardım. Kepçe operatörü anahtarı aldığı gibi gitti. Ya niye, neden gidiyorsunuz dedim. İşte hava soğukmuş, çalışamıyorlarmış. Ses gelmiyormuş, yöneten yokmuş, ‘Ben ne yapayım tek başıma bu riski alamam.’ Sonra o binada yaşayanlardan birinin yakını gitmiş kepçe kiralamış. Kendisi kepçe operatörü” dedi.

“GÖNÜLLÜ EKİPLERİ BULUP HATAY’A BİLE BİZ GÖNDERDİK”

Hatay’da kardeşinin çocuklarının enkaz altında kaldığını belirten yurttaş, “Üçüncü güne kadar hiçbir çalışma olmadı orada. Kalbimiz duruyordu. Gönüllü ekipleri bulup Hatay’a bile biz gönderdik. Marmaris ekibi geldi, onları bulduk” sözleriyle şikayetini Altay’a iletti.

“AFAD GELDİ, KAMERALAR GELDİ, HERKES GELDİ. BİZ ÇIKARIYORUZ DİYEREK YAYINLAR YAPILMAYA BAŞLANDI”

Marmaris’ten gelen ekibin Alihan isimli bir kişiyi kurtardığını ifade eden yurttaş, “Marmaris ekibi, Alihan'ı buldu. Yerler tespit edildi, her şey yapıldı, tam çıkarılacağı sırada AFAD geldi, kameralar geldi, herkes geldi. Biz çıkarıyoruz diyerek yayınlar yapılmaya başlandı. Böyle bir şey yok, madenciler ve Marmaris ekibi çıkardı. Buraya bir tane, devletten yiyecek gelmedi. Tepebaşı Belediyesi’ni gördüm burada. Teşekkür ediyorum. Biz burada Antep’e bağlıyız. İlk günden itibaren Batman Valiliği’ni gördük, Bingöl’ü gördük, Tepebaşı Belediyesi’ni, Marmaris’i gördük. Ama bizim belediye başkanımız yok” diye konuştu.

“SİZ MÜHENDİS VARKEN İLAHİYATÇIYI, İMAMI YAPARSANIZ BU OLUR”

Altay, “Millet gönderdi, gönderiyor. Devlet dağıtmadı, dağıtamıyor. Tam bir beceriksizlik. Arama Kurtarma Genel Müdürü; siz mühendis varken ilahiyatçıyı, imamı yaparsanız bu olur” dedi.