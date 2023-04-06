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Selvi Kılıçdaroğlu’nun gençlik fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında geçmişten bir aile fotoğrafı paylaştı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:07
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Selvi Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı rekor kırdı

Selvi Kılıçdaroğlu’nun gençlik fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı
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Editör: Oğuz Ok

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından sosyal medya hesapları açan Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Geçmişe dair bir fotoğraf paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, 3 çocuğu ve eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı fotoğrafa, "Eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum." notunu düştü.

Fotoğrafa 80 binin üzerinde beğeni geldi.

Selvi Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir." paylaşımı yapmıştı.

 

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