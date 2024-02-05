Semih Kılıçsoy hayalindeki takımı açıkladı

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, Trabzonspor maçında kişisel becerileriyle attığı 2 golle takımının 2-0'lık galibiyetinde başrolü oynadı.
18 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın ardından soruları yanıtlarken çarpıcı ifadeler kullandı.
Semih, şunları söyledi:
- Mutlaka kazanmalıydık. Kazandık da. Mutluyum. Attığım gollerle kazandığımız için daha da mutluyum.
- Elbette ki benim de hedefim var. Hayallerim var.
- En büyük hayalim de A Milli Takım formasını giymek. Bunun için çok çalışıyorum.
- Milli Takım hocamız Montella tesislerimize geldi. Kendisiyle görüştük.
- A Milli Takım'da oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum.