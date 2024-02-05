Lig maçında elinde telefonla top oynadı. Nedenini öğrenince herkes 'helal olsun' dedi

TFF 2. Lig maçında Denizlispor, evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk etti.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.
Sezonun ikinci yarısında galibiyet alamayan Denizlispor, 21 puanla 17. sıraya küme hattına geriledi.
Etimesgut Belediyespor ise 25 puanla 12. sıraya yükseldi.
MÜCADELEDE İLGİNÇ AN
Denizlispor-Etimesgut Belediyespor maçında yaşanan bir olay damgasını vurdu.
Ev sahibi takımın oyuncularından Emre Sağlık, maçın ikinci yarısının başlamasından kısa bir süre sonra, elinde telefonla sahada top oynadı.
Sahada cep telefonla gezen futbolcunun o anları sosyal medyada gündem oldu.
GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Bu olayın yaşanmasının ardından gerçek ortaya çıktı.
Emre Sağlık, maçın ikinci yarısının bir kaç dakika sonrasında, top toplayıcı bir çocuğun düşürdüğü cep telefonunu sahada buldu.
Telefonla bir süre oynayan Sağlık, oyun hareketlenince telefonu bırakamadı ve maçın duraklamasıyla birlikte telefonu sahibine geri verdi.
Bu olay sonrası futbolseverlerden 'helal olsun' tarzında yorumlar geldi.