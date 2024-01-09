Semih Kılıçsoy idolünü açıkladı. Arjantinli ama Messi değil!

Süper Lig'in 16. hafta maçında Beşiktaş, Rize deplasmanında genç yıldızının üstün performansıyla kazandı.

2 gol atıp, 1 de asist yapan Semih Kılıçsoy, 4-0'lık galibiyetin mimarı oldu.

Karşılaşma sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Semih, karşılaşmayı değerlendirirken, örnek aldığı futbolcuyu da açıkladı.

18 yaşındaki Semih şu ifadeleri kullandı:

"Buraya kazanmaya gelmiştik, çünkü çok ihtiyacımız vardı. Kazandık, ben de takımıma goller ve asistle katkı sağladım. Mutluluğumu tarif edemem. Forma şansı buldukça form tutuyorum. Gol atıyorum, asist yapıyorum inşallah daha da iyi olacağım. Çünkü daha iyi olmak zorundayım."

Semih Kılıçsoy, "İdolün kim?" sorusuna da "Agüero" yanıtını verdi.

AGÜERO KİMDİR?

Tam adı Sergio Leonel Agüero del Castillo. 2 Haziran 1988 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de doğdu. Annesi Adriana, babası ise Leonel del Castillo'dur. Eski futbolcu ''Kun'' lakabi ile bilinir.

2008 yılında Arjantinli efsane Diego Maradona'nın kızı Giannina Maradona ile evlendi. Benjamin Agüero Maradona adında bir oğlu var.

Futbol hayatına Independiente'de başlayan Agüero, Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona'da forma giydi. Yıllarca Arjantin Milli Takımı'nda görev aldı.

Kulüp kariyerinde 613 maça çıkan Agüero 355 gol attı.

Arjantin Milli Takımı'nda da 98 karşılaşmada görev alan Agüero rakip fileleri 40 kez havalandırdı.

Agüero'ya kalp sorunu teşhisi konuldu ve 2021'in sonunda 33 yaşındayken kariyerini noktalamak zorunda kaldı.