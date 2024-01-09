Alanya Ankaragücü maçına skandal kararlar damga vurdu. Volkan Aliakar tek tek açıkladı

Ülkemizdeki en önemli futbol organizasyonu olan Süper Lig'de akıllara durgunluk verecek bir maçı geride bıraktık.

Tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen, orta sıralara tutunmayı hedefleyen Alanyaspor ile Ankaragücü maçına hakem Direnç Tonusluoğlu'nun verdiği veya vermediği kararlar damga vurdu.

İlk olarak 42. dakikada Ankaragücü'nden Efkan Bekiroğlu, Yusuf'a arkadan çok sert bir müdahalede bulundu, hakem Tonusluoğlu sarı kart gösterdi. Allah'tan VAR devreye girdi ve pozisyonu tekrar izleyen hakem, sarı kartı iptal edip direkt kırmızı çıkardı.

İkinci karar ise 59. dakikada geldi. Alanyasporlu Leroy Fer, rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Alanyaspor cephesi bu karara yoğun ve haklı bir şekilde itiraz etti. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun VAR ile yaptığı konuşmada ekranlara "Pozisyonu ben gördüm" dediği yansıdı. Bu söz sonrası VAR da ısrar edemedi ve Leroy Fer bana göre haksız şekilde ihraç edildi.

Ve son ama en önemli skandal karara gelelim.

İkinci yarıda başlayan yoğun yağış sonrası saha adeta göle dönüştü. Top hiçbir yerde sekmiyor, futbolcular da ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu maçı devam ettirmekte ısrar etti.

Artık sahada futbol değil, su savaşı vardı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde hakemin aklına nihayet oyunu durdurmak geldi.

İki takım futbolcuları ve teknik heyete "Devam edelim mi?" diye sordu bana göre gereksizce. Israrla maçı bitirmek istiyordu belli ki. Aslında her şey ortadaydı, maçı durdurması için.

Adeta olimpik havuza dönen sahada futbolcular yüzme öğreniyor gibiydi. Oyunu bir süre durdurup, şartları gördükten sonra devam etmeliydi.

İkinci yarıda futbolcuların hava ve saha şartlarıyla mücadele ettiği karşılaşma 1-1 sona erdi.

Alanyaspor'un golünü Balkovec, Ankaragücü'nün sayısını da Radakovic attı.

Alanyaspor 22, Ankaragücü de 21 puana yükseldi.

Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor'un namağlup serisi 6'ya çıktı. Ankaragücü de tam 6 maçtır galibiyete hasret kaldı.