Galatasaray Beşiktaş'a kaybettiği maçta hükmen galip ilan edildi

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Galatasaray Beşiktaş'a kaybettiği maçta hükmen galip ilan edildi
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Beşiktaş'a 3-2 yenilen Galatasaray federasyon kararıyla hükmen 1-0 galip geldi

Türkiye Espor Futbol Ligi 18. Haftasında Galatasaray Beşiktaş ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar ezeli rakibine 3-2 kaybettikleri maçta 1-0 hükmen galip ilan edildiklerini duyurdu.

Galatasaray’ın açıklaması şu şekilde:

“Türkiye Espor Futbol Ligi 18. haftasında, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3-2'lik skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle tamamlanmıştır”

“Ancak, maç sonrasında Galatasaray kulübü, oyun kuralları dahilinde, rakip oyuncuların boy videolarının kayıtlarını talep etmiştir

“Beşiktaş kulübü zorunlu olan boy videosunu sunamamıştır”

“Ligimizin kuralları gereği, Beşiktaş kulübü hükmen mağlup ilan edilerek, maç 1-0 Galatasaray'ın lehine tescil edilmiştir"

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