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Ünlü oyuncunun 20 yıl önceki ilk rolünü görenler şaşkına döndü

Ünlü oyuncu Aslı Enver dizilerin en aranılan oyuncularından biri. Güzel yıldızın bundan 20 yıl önce bile oyunculuk yaptığını biliyor muydunuz?

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:23
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Ekranların sevilen oyuncusu Aslı Enver'in ilk projesini duyanlar inanamadı

Ünlü oyuncunun 20 yıl önceki ilk rolünü görenler şaşkına döndü
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10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Aslı Enver 12 yaşına kadar Londra'da yaşadı. Ardından Türkiye'ye yerleşen güzel oyuncu, annesinin tavsiyesi üzerine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almaya başladı ve Haliç Üniversitesinin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Bu gün dizilerin en aranılan oyuncularından olan Aslı Enver, ilk oyunculuk performansını 2002 yılında TRT'de yayınlanan Uzay Sitcomu dizisinde sergilemiş.

Ardından Ayna adlı kısa filmde yer alan güzel oyuncunun yıldızı Kavak Yelleri dizisi ile parladı. Daha sonra Hayat Bilgisi, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De, Mutlu Ol Yeter, Kış Güneşi, İstanbullu Gelin ve Babil dizilerinde yer aldı. Tamam mıyız?, Kardeşim Benim, Öteki Taraf filmlerinin yanı sıra çok sayıda reklam filminin de yüzü oldu.

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