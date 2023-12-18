Şener Üşümezsoy'dan sıcağı sıcağına deprem açıklaması. Asıl deprem beklediği yeri söyledi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem ve deprem bölgesine ilişkin Yeniçağ Gazetesi'ne konuştu.

ASIL TEHLİKELİ BÖLGEYİ YENİÇAĞ’A AÇIKLADI

2005 yılındaki durum, 17 Ağustos Depremi’ndeki durum ve yeni oluşacak depremde stres boşalımı sonrası durumu simülasyon grafikleriyle gösteren Prof. Dr. Üşümezsoy, olası bir depremin hangi bölgede olacağını saptadı. Üşümezsoy, “Bu grafiklerde görüldüğü gibi Teşvikiye açıklarında olan depremde stres söz konusu. O fay, Bozburun Fayı ile güneyde Gemlik Körfezi’ne ulaşan bir bölgede risk taşımaktadır. Orada oluşan deprem modelinde stresin boşalacağı alan mor bölgedir.” Dedi.

İşte Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıkladığı grafik:

"TEHLİKELİ FAY ÇINARÇIK BÖLGESİ'NDE"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoyi daha önceden deprem bölgesiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“İstanbul için 7.4'lük deprem senaryoları çöp. Marmara'nın kuzeyindeki fay ölü, tehlikeli fay Çınarcık bölgesinde.”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bağlandığı canlı yayında, depremin beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Ancak sarsıntının bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi.

İlber Ortaylı da dünkü deprem yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Depremler için İstanbul’da gerekli tedbirlerin alınmadığı görülüyor. En büyük tedbirsizliklere yol açan ve kontrol imkânı olmayan gökdelenler hâlâ dikiliyor.

Şehrin nüfusunun artmasını önleyecek tek tedbir ise sanayinin ve bazı faaliyetlerin Anadolu’ya taşınmasıdır. Bu ciddi planlanma gerektiren konunun ancak sadece sözü ediliyor, girişim görülmüyor.

İnsanların hayat ve geleceklerini İstanbul’da görmesiyle deprem felaketinin önlenemeyeceği, daha doğrusu muhtemel bir depremde büyük kayıpların yaşanmasının önlenemeyeceği açıktır.”