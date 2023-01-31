Şenol Güneş'ten Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karagümrük maçından sonra soruları cevaplarken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Şenol Güneş, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Faslı futbolcu Romain Saiss hakkındaki transfer iddialarına ilişkin, "Bizim oyuncumuz. Savunmanın ortasında bazen Welinton ile Tayyip Talha oynayabiliyor. Yine onlarla başladım. Saiss bizimle olduğu müddetçe oynayacak. Gideceği kesin olsa kadroya almazdım. Oyuncuların bu tür şeyleri transfer döneminde olabiliyor" dedi.

Devre arasında Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond'un oyundan alınmasıyla ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Bu maçta önde beklediğimizin altında bir düşüş vardı. Sakatlık yok. Önde top tutamadık. Orta sahayı kalabalık tutup arkaya atacağımız toplarla bir şeyler yapmaya çalıştık ama yediğimiz gol işleri tersine çevirdi. İnandırıcı şekilde hücum edemedik." cevabını verdi.